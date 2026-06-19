Сколько зарабатывают рабочие на заводах Volkswagen в Германии

1300 рублей в час: раскрыты условия работы на главном заводе Volkswagen

Согласно данным HR-отдела автоконцерна, на головном предприятии в немецком Вольфсбурге актуальная минимальная тарифная ставка – 15,29 евро за час работы. Правда, итоговая сумма зависит от региона расположения завода и условий конкретного трудового договора.

Эта цифра указана брутто, то есть до вычета налогов. На практике при полной занятости работнику перепадает порядка 2 тысяч евро. В пересчете на рубли это примерно 170 тысяч.

Сотрудников без опыта обычно ставят на позиции, где ответственности минимум: например, подсборка комплектов деталей. Что интересно – для некоторых вакансий знание немецкого языка не требуется.

По информации журнала Motor, более квалифицированный персонал получает уже от 3 до 5 тысяч евро (250-420 тысяч рублей). Точная величина оклада привязана к стажу, квалификации и конкретной должности.

На отдельных производствах заработки заметно выше. К примеру, на сборочной линии двигателей новичку за 32 рабочих часа в неделю готовы платить 6,5 тысячи евро. По текущему курсу это примерно 550 тысяч рублей в месяц.

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