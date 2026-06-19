Теперь не только удобно, но и надежно: «Парковки России» — лучшие в цифровой трансформации

Максим Ликсутов: приложение «Парковки России» стало лауреатом престижной премии «Приоритет: Цифра–2026»

Приложение «Парковки России» отмечено премией «Приоритет: Цифра-2026» – оно стало лучшим в номинации «Цифровая трансформация».

Сервис постоянно обновляется, и в апреле вышла очередная версия. В ней переработали дизайн, сделали меню гибким (каждый настраивает под себя) и перевели все на отечественное ПО – теперь данные в еще большей безопасности. Новая версия уже доступна для скачивания.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем внедрять современные технологии, чтобы городские сервисы становились еще удобнее. «Парковки России» – это главный помощник автомобилистов на дорогах, его выбирают более 95% водителей столицы.

Уже 3-я победа приложения в авторитетной премии в этом году подтверждает правильность наших ИТ-решений.

Масштабное обновление приложения с улучшенным дизайном, персонализацией и отечественным ПО гарантирует максимальную защиту данных и стабильную работу сервиса для миллионов автомобилистов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Кисловодске».

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