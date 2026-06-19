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Владельцы этих машин чаще всего нарушают правила остановки и стоянки

МАДИ перечислил марки люксовых авто, чаще всего нарушающих правила парковки

МАДИ подвел итоги проверок соблюдения требований запрещающих знаков с самого начала 2026 года. И выяснилась любопытная деталь: среди тех, кто систематически игнорирует правила парковки, оказалось немало обладателей премиальных автомобилей. Причем некоторые марки фигурируют в отчетах особенно часто.

Если верить данным, то чаще всего под знаками 3.27 («Остановка запрещена») и 3.28 («Стоянка запрещена») инспекторы находили машины следующих брендов:

  • Mercedes-Benz
  • BMW
  • Audi
  • Lexus
  • Land Rover
  • P orsche

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Владельцы этих машин чаще всего нарушают правила остановки и стоянки

Несоблюдение правил остановки и стоянки создает серьезные неудобства для всех участников дорожного движения, а также может привести к аварийным ситуациям. Мы призываем владельцев автомобилей любого класса соблюдать ПДД и проявлять уважение к окружающим.

Если вы стали свидетелем подобного нарушения, сообщить о нем можно напрямую в МАДИ. Контактный телефон для обращений: +7 (495) 540-76-56.

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