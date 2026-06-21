Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Разрушитель мифа: этот вариатор без проблем пройдет 300 тысяч км

«За рулем» рассказал, почему вариатор Renault Arkana считается одним из лучших

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил рейтинг вариаторов, которые по надежности не уступят многим автоматам.

Классический гидроавтомат – почти вечный, робот или вариатор – одноразовый расходник. Этот стереотип чрезвычайно живуч и, будем честны, в большинстве случаев совершенно справедлив. Однако Александр Виноградов утверждает, что вариатор может быть надежным. С важной оговоркой: беспроблемных среди них нет. Но есть очень достойные экземпляры, годами и сотнями тысяч километров не доставляющие никаких проблем – при должном уходе.

Как и у любого вариатора, слабое место Jatco 016E – гидротрансформатор, а также подшипники шкива. Они со временем могут разбить свое посадочное место в корпусе
Как и у любого вариатора, слабое место Jatco 016E – гидротрансформатор, а также подшипники шкива. Они со временем могут разбить свое посадочное место в корпусе

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

На почетное третье место «рейтинга живучести» попал вариатор Jatco, ставящийся на многие модели Renault, Nissan и Mitsubishi.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Разрушитель мифа: этот вариатор без проблем пройдет 300 тысяч км

Наверное, самый популярный вариатор на нашем рынке – ниссановский Jatco 016E. Рассмотрим его на примере отечественной Renault Arkana. За два миллиона рублей можно найти кроссовер 2021-2022 года. Jatco этой модели работал в паре с турбомотором 1.3 мощностью 150 л.с. Конструкция ремня усилена за счет увеличенного диаметра элементов. Благодаря этому вариатор лучше переносит высокие нагрузки. Враг у него тот же, что и у многих бесступенчатых трансмиссий – заезд на бордюр задом с упором передних колес.

Продукты износа накапливаются в масле. Так что менять масло стоит почаще – раз в 40 тысяч километров. Для замены потребуется почти восемь литров жидкости NS-3. Попытка сэкономить и залить NS-2 окончится неминуемой поломкой.

Ресурс вариатора – 250-300 тысяч километров. Встречается он на огромном количестве моделей. У Mitsubishi это ASX, Eclipse Cross и Outlander. Nissan Qashqai и X-Trail. У Renault, помимо Arkana, этот вариатор ставился на рестайлинговый Kaptur и Duster второго поколения – тоже с двигателем 1.3Т. И это лишь часть списка. Сейчас под именем CVT18 этот вариатор ставят на Lada Vesta и Iskra.

А какие вариаторы попали на второе и первое места? Читайте в статье «За рулем»!

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram