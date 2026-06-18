5 лет без ремонта: какие вариаторы на кроссоверах реально ходят по 300 000 км

Автоэксперт Виноградов назвал 3 надежных вариатора: Subaru Lineatronic II, Toyota K114F и Jatco 016E

Вариатор может быть надежным. Сразу оговоримся: по-настоящему беспроблемных конструкций среди них почти нет – в отличие от классических гидромеханических автоматов. Роботы и вариаторы часто воспринимаются как расходник на один раз.

Однако среди последних встречаются достойные экземпляры. Расскажем, чего от них ждать и на каких моделях вариаторы самые живучие.

3 место. Вариатор Jatco 016E

Наверное, самый популярный вариатор на нашем рынке – ниссановский Jatco 016E. Рассмотрим его на примере отечественной Renault Arkana. За два миллиона рублей можно найти кроссовер 2021-2022 года. Jatco этой модели работал в паре с турбомотором 1.3 мощностью 150 л.с.

Конструкция ремня усилена за счет увеличенного диаметра элементов. Благодаря этому вариатор лучше переносит высокие нагрузки. Враг у него тот же, что и у многих бесступенчатых трансмиссий, – заезд на бордюр задом с упором передних колес.

Продукты износа накапливаются в масле. Так что менять масло стоит почаще – раз в 40 тысяч километров. Для замены потребуется почти восемь литров жидкости NS-3. Попытка сэкономить и залить NS-2 окончится неминуемой поломкой.

Ресурс вариатора – 250-300 тысяч километров. Встречается он на огромном количестве моделей. У Mitsubishi это ASX, Eclipse Cross и Outlander. Nissan Qashqai и X-Trail. У Renault, помимо Arkana, этот вариатор ставился на рестайлинговый Kaptur и Duster второго поколения – тоже с двигателем 1.3Т. И это лишь часть списка. Сейчас под именем CVT18 этот вариатор ставят на Lada Vesta и Iskra.

2 место. Toyota K114F

Самые массовые предложения на вторичке – кроссоверы с двухлитровым атмосферником и вариатором K114F. Он тоже требует внимания к чистоте рабочей жидкости. Менять ее нужно каждые 60 тысяч километров, на процедуру уйдет около семи литров.

От грязного масла страдают соленоиды гидроблока. В запущенных случаях возможен проворот втулки масляного насоса. Важно следить за чистотой теплообменника – вариатор боится перегрева. Долгие пробуксовки ему тоже не нравятся, так что офроудом лучше не увлекаться.

При соблюдении разумных условий эксплуатации вариатор спокойно проходит 250-300 тысяч километров. Кроме Toyota RAV4, его ставили на компактный C-HR и праворукий минивэн Noah.

1 место. Subaru Lineatronic II (индекс TR580)

Лучшие образцы этого вариатора – с 2017 по 2018 год выпуска. В России большинство таких машин оснащено оппозитным двухлитровым мотором на 150 л.с. Коробка – TR580, она же Lineatronic II. Очень удачная и, главное, надежная трансмиссия. Причем, в отличие от многих конкурентов, она не боится кратковременных пробуксовок. Для Subaru это важное качество.

Главное – не забывать следить за состоянием теплообменника. Перегрев вариатору противопоказан. Также строго соблюдайте регламент обслуживания. Масло нужно обновлять каждые 60 тысяч километров. Для частичной замены потребуется 6-7 литров, а полный объем системы – целых 12 литров.

Грязное масло вариатор не терпит. Первыми сдаются соленоиды блока управления, за ними – подшипник ведущего вала. В запущенных случаях появляются задиры на конусах. И еще один момент: с этой коробкой запрещена буксировка. Если соблюдать регламент, Lineatronic спокойно выхаживает больше 300 тысяч километров.

Встречается вариатор на множестве моделей Subaru: Forester пятого и шестого поколений, Outback нынешнего и предыдущего поколений, а также на компактном Subaru XV обоих поколений.

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Как видите, бесступенчатая трансмиссия не обязательно означает одноразовость. Любая из перечисленных коробок при соблюдении регламента обслуживания способна прослужить долго. Вариаторы – не враги, если их вовремя обслуживать и не превышать пределы максимального крутящего момента.

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