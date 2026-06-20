В России появился надежный японский рамный внедорожник по цене «китайца»

Новые Mitsubishi Pajero Sport ввозят в Россию из ОАЭ с ценами от 3,39 млн рублей

В Россию по параллельным каналам начали завозить свежие рамные внедорожники Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения. Эта модель, которую официально продавали в стране с 2008 по 2022 год, теперь попадает к нам напрямую из ОАЭ. Судя по данным классифайдов, минимальный ценник на такой автомобиль составляет 3,39 млн рублей.

Mitsubishi Pajero Sport

Примечательно, что альтернативы в официальной рознице выходят значительно дороже. Например, KGM Rexton, который в июне заметно сбросил в цене, даже в версиях 2024-го стоит не менее 4 590 000 рублей. А Tank 300, недавно собранный на калининградском «Автоторе», дилеры предлагают минимум за 4 499 000 рублей.

Самый дешевый вариант – семиместный внедорожник с панорамной крышей и тканевым салоном, который под заказ привезут в Воронеж. В оснащение входят кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль, сенсорная мультимедиа и прочие опции.

Под капотом у этой версии – проверенный 2,5-литровый дизель DI-D, знакомый по Pajero, L200 и Delica. Конструкция мотора уже считается архаичной: чугунный блок, SOHC, турбина, common rail, всего 136 л. с. при 324 Нм.

В других городах цены на такой же экземпляр заметно разнятся. В Казани Pajero Sport с тем же двигателем обойдется в 3 700 000 рублей, в Волгограде – в 3 760 000, а в Благовещенске – уже в 3 965 000.

Интерьер Mitsubishi Pajero Sport

Более современная версия оснащается 2,4-литровым турбодизелем MIVEC DI-D мощностью 181 л. с. в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin. За нее в Екатеринбурге просят 4 080 000 рублей.

В Ижевске такой автомобиль стоит 4 179 000 рублей, в Перми – 4 690 000. Если машину хочется получить сразу, то в Кирове ее продают за 4 900 000 рублей. Крупный дилер из Нижнего Новгорода оценил 181-сильный внедорожник минимум в 6 199 000 рублей без скидок, а в Москве – ориентировочно в 6 850 000.

На рынке встречается и необычная модификация – с атмосферным 3,0-литровым V6 серии 6B31 MIVEC, выдающим 219 л. с. Такой автомобиль вместе с 8-ступенчатым автоматом Aisin продается в Краснодаре за 5 550 000 рублей.

Что интересно, все Pajero Sport из ОАЭ по умолчанию комплектуются постоянным полным приводом Super Select II с понижайкой и блокировкой заднего дифференциала (на версиях побогаче). В оснащение дорогих версий входят 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, электропривод багажника, подножки, люк, цифровая панель приборов, бесключевой доступ, складываемые зеркала, рейлинги, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и семь подушек безопасности.

Кстати, нидерландский портал Autozine на основе данных техосмотров относит Pajero Sport к моделям с минимальным числом неисправностей – статистика отказов у модели лучше среднего по сегменту.

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