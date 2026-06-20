Новый отечественный кроссовер с полным приводом уже на рынке: что о нем известно

Старт продаж Esteo MX в России: две комплектации, 197 л.с., полный привод

Hолдинг АГР запустил сборку кроссоверов Esteo MX на своем заводе в Петербурге – и уже открыл предзаказы на новинку. Интересно, что покупателям доступны всего два варианта оснащения: «Премиум» и «Флагман». Как уточнили в пресс-службе, отличия между ними сводятся к аудиосистеме, набору удобств и диаметру колесных дисков.

Под капотом у модели двухлитровая турбированная «четверка» мощностью 197 лошадиных сил. В паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом кроссовер разгоняется до 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – 9,2 литра на сотню, что для такого мотора вполне разумно. У электроники на борту целых семь ездовых режимов, а в конструкции подвески применили облегченные алюминиевые рычаги и гидроопоры.

Esteo MX

Из приятных мелочей: кузов полностью оцинкован снаружи, бачок омывателя увеличен до 7 литров, а камера заднего вида умеет самостоятельно очищаться. Салон тоже порадует: передние кресла оснащены электроприводом и многозонным массажем, а в зависимости от комплектации устанавливается аудиосистема Boya Melody с сабвуфером – на 14 или 21 динамик.

Отдельного внимания заслуживает мультимедийный экран для переднего пассажира. Он работает по собственному Bluetooth-каналу, так что можно слушать музыку в наушниках, не отвлекая водителя. Климат-контроль регулируется физическими кнопками – без сенсорных мучений. Передние боковые стекла двойные, что заметно улучшило шумоизоляцию. Кузов красят в три цвета: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер доступен в черном или коричневом варианте.

Интерьер Esteo MX

Светотехника состоит из 472 независимых светодиодов, а общая длина световых линий достигает 3,5 метра. Высокопрочная сталь в кузове занимает 85%. Помощников у водителя много: адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и ассистент перестроения. Все это работает на сонарах, радарах и камерах. Плюс – штатная телематика.

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