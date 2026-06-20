День рождения Волги, беспилотные такси и новые функции МФЦ для автомобилистов

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Россияне уже могут приобрести три модели Волги: седан C50, кроссоверы K40 и K50

Седан C50 оснащен двухлитровым турбомотором с двумя вариантами мощности: 150 или 200 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Цены: «Стандарт» — от 2 999 000 рублей, «Комфорт» — 3 249 000 рублей, «Премиум» — 3 399 000 рублей.

Кроссовер K40 доступен с двумя моторами: 1,5 л (147 л.с.) с роботом и передним приводом или 2,0 л (200 л.с.) с автоматом и полным приводом. Цены: «Стандарт» — 2 849 000 рублей, «Комфорт» — 3 149 000 рублей, «Комфорт» — 3 599 000 рублей, «Премиум» — 3 899 000 рублей.

Флагманский K50 предлагается в трех комплектациях: «Комфорт» — 4 349 000 рублей, «Премиум» — 4 649 000 рублей, «Эксклюзив» — 4 799 000 рублей. Под капотом — 2-литровый турбомотор мощностью 238 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Esteo объявил о расширении модельного ряда за счет автомобилей на новых источниках энергии

Премиальный автомобильный бренд Esteo объявил о расширении продуктового портфеля и включении в него линейки автомобилей на новых источниках энергии (NEV) Exlantix . Интеграция линейки Exlantix формирует внутри бренда новое направление технологичных электромобилей и гибридов, созданных на современных платформах с интеллектуальным управлением. Флагман Esteo Exlantix – полноразмерный кроссовер ET . Модель оснащена последовательной гибридной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и 1,5-литрового бензинового турбодвигателя, выполняющего функцию генератора.

В Москве начинают работать беспилотные такси

В новых районах Москвы появятся беспилотные такси. До конца года будет запущено 200 автономных автомобилей: 100 из них станут доступны для пассажирских перевозок, еще 100 будут использовать для отладки системы.

Регистрировать автомобили предлагают в МФЦ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил предоставить гражданам возможность ставить автомобили на учет через центры госуслуг по всей стране. Такой формат позволяет поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и оплатить госпошлины.

Dongfeng Mage в автосалоне на Клязьменской улице

Сегодняшнюю «Разборку недели» мы снимаем в дилерском центре Dongfeng Север на Клязьменской улице в Москве. И для этого, конечно же, есть веская причина. Совсем недавно модель Dongfeng Mage получила Гран-при «За рулем» за самое лучшее в классе сочетание цены и качества. Поподробнее рассказать об этом интересном кроссовере мы попросили директора автосалона Сергея Волохова.

Liqui Moly — партнер «Разборки недели»

Партнером нашего выпуска выступают компания Аллея Групп – торговый представитель Liqui Moly в России.