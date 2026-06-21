В Россию вернулся хорошо знакомый семейный кроссовер в обновленной версии

Chevrolet Captiva из Китая предлагается в России с ценами от 2,2 млн рублей

Chevrolet Captiva, которую сейчас можно найти у дилеров, – это совсем не та машина, которую россияне помнят с середины двухтысячных. Новый кроссовер не имеет с предшественницей практически ничего общего. Его собирают в Китае на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling, а в РФ он попадает через параллельный импорт.

Как показал мониторинг, минимальная цена на такую «Каптиву» составляет 2 200 000 рублей. Именно столько просят за автомобиль, который привезут под заказ в столицу. Аналогичный вариант можно купить из наличия в подмосковном Одинцово.

Chevrolet Captiva

Причем новинка от отечественного бренда Volga – модель K40, которая является перелицованной версией Geely Atlas, – в базе будет стоить дороже. Ее ценник стартует с отметки 2 749 000 рублей. Для сравнения: Haval M6 2026 года с роботом предлагают минимум за 2 349 000 рублей, а популярный кроссовер Tenet T7 – от 2 735 000 рублей.

Оба найденных экземпляра «подмосковной» Captiva представлены в комплектации Premier. В объявлении из Одинцово отдельно подчеркивается, что салон здесь семиместный. Оснащение идентичное: тканевые сиденья, цифровая панель приборов, мультируль, обогрев первых двух рядов, электрорегулировка кресла водителя в двух направлениях, бесключевой доступ и кнопка запуска. Мультимедиа – с сенсорным экраном на 10,4 дюйма, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.

За 2 400 000 рублей поставку такой же семиместной машины из КНР оформят в Ижевске. Во Владивостоке цена поднимается до 2 450 000 рублей, в Ростове-на-Дону – до 2 640 000 рублей. В Новосибирске «Каптиву» оценили в 2 766 000 рублей, а в Волгограде – в 2 950 000 рублей.

Тем, кто не хочет ждать, стоит присмотреться к предложению из Иркутска. Там продают автомобиль 2023 года выпуска с уже готовым электронным ПТС за 2 835 000 рублей. Кроссовер черного цвета, с темным тканевым трехрядным салоном. Правда, мультимедиа у него попроще: экран классический, горизонтальный, да и приборная панель аналоговая.

Зато оснащение все равно богатое: камера заднего вида, однозонный климат-контроль, передние и задние парктроники, люк, светодиодная оптика, мультируль с кожаным ободом, электронный «ручник» с функцией AutoHold и так далее.

Мотор у всех версий одинаковый – 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с бесступенчатым вариатором, а вот полный привод не предусмотрен – только передний.

Кстати, это не единственный недорогой Chevrolet из Китая на нашем рынке. Ранее в России по альтернативным схемам начали продавать седан Monza – тоже совместную разработку SAIC и General Motors. Его цена стартует от 1 440 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказывал, на каких машинах сконцентрируется марка Volga.