В РФ появилась возможность купить надежную семейную Тойоту дешевле 2 миллионов

Семиместный рамный кроссовер Toyota Rush продается в России за 1,8 млн рублей

На российском рынке заметили по-настоящему редкую новинку. Речь о семиместном заднеприводном кроссовере Toyota Rush с рамной конструкцией от Daihatsu. У нас такие машины не продавались официально, но теперь их привозят под заказ – и цены стартуют от 1 792 000 рублей.

Машина занимает интересную нишу: не чисто городской паркетник, но и не полноценный «проходимец». Совместный проект Toyota и Daihatsu в основном рассчитан на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В Россию же Rush везут преимущественно из ОАЭ.

Toyota Rush

За счет цены эта модель могла бы составить конкуренцию как популярному бренду Tenet, так и массе китайских кроссоверов. Судите сами: семиместный Tenet T8 из Калуги обойдется минимум в 3 630 000 рублей. Geely Okavango дилеры оценивают от 3 908 990 рублей, а GAC GS8 с третьим рядом сидений и вовсе стоит от 4 799 000 рублей. На фоне конкурентов Toyota действительно выглядит бюджетным вариантом.

Самую привлекательную цену нашли во Владивостоке – 1 792 000 рублей. За эти деньги предлагают привезти под заказ комплектацию GX. Внутри – тканевый салон, однозонный климат, мультимедиа с сенсорным экраном, руль с частичной мультифункцией, бесключевой доступ с кнопкой запуска, кондиционер с воздуховодами на потолке для задних пассажиров и литые диски.

Другие продавцы из того же города просят заметно больше. Например, одна компания готова привезти машину за 2 090 000-2 140 000 рублей, другая оценивает ее почти в 2,5 миллиона, а в третьей фирме из столицы Приморья расценки доходят до 3 150 000 рублей.

Если хочется забрать авто сразу, из наличия тоже есть варианты. В Магнитогорске новую Toyota Rush продают за 2 790 000 рублей, в Москве – за 2 950 000 рублей. У обоих машин черный тканевый салон, мультимедиа с небольшим экраном, кнопка старта двигателя и частично мультифункциональный руль. Приятный бонус московского экземпляра – двухуровневый подогрев передних сидений.

Интерьер Toyota Rush

Техническая часть у всех «Рашей» едина. Под капотом стоит 1,5-литровый атмосферник 2NR-VE с цепным ГРМ – мотор проверенный, он отлично зарекомендовал себя на азиатских минивэнах Veloz и Avanza, а также на моделях Vios и Yaris. Выдает 105 лошадиных сил и работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Привод – только задний, независимо от комплектации.

Кстати, это не единственный признак интереса россиян к японским брендам. Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 30,9 тысячи новых легковушек из Японии. Это почти в три раза больше (+195,5%), чем за январь-май прошлого года, когда на учет поставили всего 10,5 тысячи таких машин.

Ранее «За рулем» рассказывал о другом надежном японском внедорожнике по цене «китайца».