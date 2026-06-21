Где можно будет купить новый российский кроссовер сразу после старта продаж?
Среднеразмерный премиальный внедорожник ESTEO MX начнут продавать официально уже этим летом. Первыми новинку увидят посетители дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки – там модель появится сразу после старта продаж.
Под капотом у новинки двухлитровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил, классический 8-диапазонный автомат и полный привод. Клиренс – 210 мм. Из приятных мелочей – расширенный зимний пакет. Например, двигатель можно запустить дистанционно, а салон прогреть или охладить через мобильное приложение. По сути, производитель постарался сделать машину комфортной в любую погоду.
Между прочим, название ESTEO – не просто набор букв. Оно составлено из латинских слов est и eo («существовать» и «путь»). Но есть и другая расшифровка: каждая буква символизирует одну из ценностей бренда – эстетика, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, кстати, делают упор на то, чтобы интерьер не только выглядел безупречно, но и сочетался с самыми современными технологиями.
Сборку ESTEO MX уже запустили на заводе холдинга АГР, который находится в Шушарах. Перед этим площадку серьёзно модернизировали: обновили инженерные системы, поставили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейеры с манипуляторами. Всё это позволило начать выпуск новой модели без остановки конвейера других автомобилей.
Сейчас на заводе вовсю используются роботы, автоматические системы управления, беспилотные транспортёры AGV и цифровые контролёры качества. Все ключевые этапы объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. Это, по задумке, должно обеспечить высокую точность сборки и стабильность.
Ольга Антюшина, Директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:
– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках