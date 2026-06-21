Где можно будет купить новый российский кроссовер сразу после старта продаж?

ESTEO MX будет доступен для покупки в ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки

Среднеразмерный премиальный внедорожник ESTEO MX начнут продавать официально уже этим летом. Первыми новинку увидят посетители дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки – там модель появится сразу после старта продаж.

Под капотом у новинки двухлитровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил, классический 8-диапазонный автомат и полный привод. Клиренс – 210 мм. Из приятных мелочей – расширенный зимний пакет. Например, двигатель можно запустить дистанционно, а салон прогреть или охладить через мобильное приложение. По сути, производитель постарался сделать машину комфортной в любую погоду.

ESTEO MX

Между прочим, название ESTEO – не просто набор букв. Оно составлено из латинских слов est и eo («существовать» и «путь»). Но есть и другая расшифровка: каждая буква символизирует одну из ценностей бренда – эстетика, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, кстати, делают упор на то, чтобы интерьер не только выглядел безупречно, но и сочетался с самыми современными технологиями.

Сборку ESTEO MX уже запустили на заводе холдинга АГР, который находится в Шушарах. Перед этим площадку серьёзно модернизировали: обновили инженерные системы, поставили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейеры с манипуляторами. Всё это позволило начать выпуск новой модели без остановки конвейера других автомобилей.

Интерьер ESTEO MX

Сейчас на заводе вовсю используются роботы, автоматические системы управления, беспилотные транспортёры AGV и цифровые контролёры качества. Все ключевые этапы объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. Это, по задумке, должно обеспечить высокую точность сборки и стабильность.

Ольга Антюшина, Директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.