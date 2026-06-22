Эксперт: авторынок восстановился после праздников

Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в РФ на 25-й неделе выросли на 27%

На 25-й неделе года (15-21.06) было реализовано чуть более 28 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 27% больше, чем неделей ранее. В праздничную неделю (8-14.06) продажи новых автомобилей существенно проседали, рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

В сегменте коммерческих автомобилей похожая тенденция. Рынок LCV за неделю вырос почти на четверть — до 1278 единиц. Но по отношению к прошлому году пока держится минус (-13%).

В сегменте грузового автотранспорта наблюдается рост продаж почти на треть (+31,6%) до 913 единиц. Тем не менее на аналогичной неделе прошлого года было реализовано на 1,5% больше грузовиков.

Исходя из текущей недельной статистики, в июне ожидаются продажи на уровне мая (в районе 110 тысяч новых легковых автомобилей), заключил Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что с начала года ввоз машин через таможни Дальнего Востока вырос на 23%.