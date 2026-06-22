Рассекречены характеристики нового кроссовера российской марки

Прием предзаказов на новый 197-сильный кроссовер Esteo MX стартует в июне

Производитель с июня этого года открыл прием предзаказов на новинку – кроссовер Esteo MX. Машину уже собирают на питерском заводе, принадлежащем холдингу АГР, сообщили в пресс-службе.

Покупателям доступны две версии: «Премиум» и «Флагман». Чем они отличаются? Аудиосистемой, набором опций для комфорта и, естественно, диаметром колесных дисков – мелочей тут нет.

Под капотом у «Эстео МХ» стоит двухлитровая турбированная «четверка» мощностью 197 лошадиных сил. С таким двигателем машина разгоняется до 210 км/ч. Работает агрегат в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. По заявлению производителя, в смешанном цикле расход топлива – 9,2 литра на сотню. Электроника радует семью ездовыми режимами, а в подвеске – облегченные алюминиевые рычаги и гидроопоры.

Esteo MX

Кузов снаружи полностью оцинкован. Приятно и то, что бачок омывателя увеличен до 7 литров, а камера заднего вида умеет чиститься сама. Передние сиденья в салоне оснащены электроприводом и многозонным массажем. В зависимости от комплектации устанавливают аудиосистему Boya Melody с сабвуфером – динамиков может быть 14 или 21.

Отдельный мультимедийный экран для переднего пассажира имеет собственный Bluetooth-канал: слушать свою музыку можно независимо от водителя. Климат-контроль регулируется физическими кнопками, а двойные боковые стекла спереди заметно улучшили шумоизоляцию. Цветовая гамма кузова включает три варианта: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер – на выбор коричневый или черный.

Светотехника насчитывает 472 независимых светодиода, общая длина световых линий – 3,5 метра. Высокопрочная сталь в конструкции кузова занимает 85%. Из ассистентов: адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и помощь при перестроении. Вся эта электроника завязана на сонарах, радарах и камерах. Есть и штатная телематика.

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