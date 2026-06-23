Первый день продаж Volga: были ли ажиотаж и спрос?

Продажи автомобилей Volga стартовали: какую модель выбрали первые покупатели

В пятницу состоялся долгожданный премьерный показ нового отечественного бренда Volga, а уже на следующий день распахнули двери 25 дилерских центров. Любопытно, но скептики явно поспешили с выводами: в первую же субботу продаж в шоурумах был настоящий праздник, и посетители не пожалели выходного, чтобы оценить новинку. Более того, выбор оказался не из легких – марка стартовала сразу с трех моделей: кроссоверы K50 и K40, а также седан C50.

Первый день торгов показал интересную картину. Например, седан C50 вообще никого не заинтересовал из тех, кто пришел лично, а вот кроссоверы разлетались на глазах. Причем, что удивительно, основной упор покупатели делали на флагманский K50 – в момент нашего посещения оформляли сразу две таких машины. В наличии, правда, доступны только топ-версии: «Премиум» за 4 649 000 рублей и «Эксклюзив» за 4 799 000. Более скромные модификации большого кроссовера обещают позже, а вот 150-сильные полуторалитровые K40 и C50, по словам менеджера, в ближайшее время ждать не стоит – «неизвестно еще, будут ли».

К открытию московские дилеры подготовились неплохо: вывески на месте, залы переделаны по новому брендбуку, персонал явно учил матчасть – поймать на незнании не удалось. Машины можно забрать сразу, и первые счастливчики, помимо шильдика first edition, получают в подарок зимнюю резину. Но на этом бонусы заканчиваются. Единственная акция, которая хоть как-то компенсирует немаленький ценник, – скидка по trade-in: 100 000 рублей на K40 и C50 и 150 000 – на K50.

Хотя без шероховатостей не обошлось. У некоторых продавцов еще завалялись визитки других брендов, а с ответами на узкие вопросы – проблемы. К примеру, про возможность докупить шторку багажника на K40 четкого ответа мы не услышали. Как и точных расценок на техобслуживание: называется примерная сумма – около 30 000 рублей за первые три ТО и около 50 000 за четвертое, но документально это не подтверждают.

Отдельная боль – рекламные материалы. Красиво разложенные буклеты попросили не забирать с собой, а смотреть прямо на месте, и обращаться с ними бережно. Мелочь, конечно, но осадочек остается.

И все же главное – люди приходили, звонили, интересовались и, что самое важное, покупали. Причем не по одному экземпляру, а вполне себе серийно. Такой живой отклик внушает осторожный оптимизм: похоже, Volga в России всерьез и надолго.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, на каких машинах сконцентрируется марка Volga.