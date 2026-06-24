Большинство россиян машину обслуживают по графику, а свое здоровье запускают

Опрос Fit Service: 87% россиян следят за машиной лучше, чем за здоровьем

По данным опроса, 87% автовладельцев проводят регламентное техобслуживание (ТО) не реже одного раза в год. Это значит, что подавляющее большинство водителей хотя бы раз в год приезжают в автосервис для плановой замены масла, фильтров и базовой диагностики. Треть делают ТО два раза в год, а еще 10% обращаются даже чаще. Лишь 3% признаются, что приезжают на СТО только при возникновении проблем. Об этом говорится в исследовании Fit Service и сети клиник «Будь Здоров». Россияне куда ответственнее относятся к техобслуживанию автомобилей, чем к собственному самочувствию. Примерно 87% владельцев машин строго соблюдают регламент ТО, а вот с регулярными медицинскими чекапами картина совсем иная.

Лишь 53% респондентов хотя бы раз в год проходят полноценные экспресс-обследования. Это почти вдвое меньше, чем тех, кто не пропускает визиты в автосервис. При этом 44% участников опроса считают проверку здоровья раз в год нормой, а 49% делают это реже – раз в два года или вовсе без какого-то графика. 9% признались, что никогда не проходили полноценный чекап. А четверть (24%) ориентируются исключительно на собственные ощущения: идут к врачу только тогда, когда симптомы становятся настолько серьезными, что их больше не получается игнорировать.

«Автомобиль для россиян – это уже не роскошь, а необходимая часть повседневной жизни, и важность исправного личного транспорта с каждым годом только растет, – комментирует Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service. – Поэтому мы видим, насколько внимательно автовладельцы относятся к машине. Культура профилактики в автосервисе уже сформировалась. Все понимают: не поменяешь масло – будет серьезный ремонт. Со здоровьем, к сожалению, такой прямой связи люди пока не чувствуют, хотя логика абсолютно та же. Профилактика почти всегда дешевле и проще "капитального" ремонта, будь то двигатель или организм».

Гендерный дисбаланс и возрастные различия

По сути, даже среди дисциплинированных автовладельцев не все одинаково внимательны к себе. Из тех, кто регулярно обслуживает машину, 70% одновременно уделяют время профилактическим чекапам здоровья хотя бы раз в год. А вот оставшаяся треть утверждает, что, несмотря на порядок с авто, к врачам наведываются редко – только при выраженных жалобах.

Внутри «осознанной» группы заметен серьезный гендерный «перекос». Женщины подходят к собственному здоровью и здоровью близких куда ответственнее. Среди женщин, проходящих регулярное ТО, 79% следят и за профилактикой болезней. У мужчин этот показатель гораздо ниже – всего 64%. Возраст тоже играет большую роль. В сегменте старше 35 лет доля тех, кто соблюдает и график поездок в автосервис, и график медицинских осмотров, достигает примерно трех четвертей (что выше средней по выборке). А вот среди участников до 35 лет таких меньше половины. Молодежь в основном откладывает системную профилактику здоровья «на потом».

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