Японский «Самурай» дешевле Нивы: в России появился в продаже рамный внедорожник

Компактный Suzuki Jimny из Японии продают в России за 1,25 млн рублей

На российском рынке появилась возможность приобрести настоящий рамный внедорожник за адекватную сумму. Речь идет о Suzuki Jimny, которые ввозятся по параллельному импорту.

Вопреки ожиданиям, цена на эту легендарную модель стартует от 1 250 000 рублей, что делает ее даже более доступной, чем некоторые версии Нивы.

Правда, за такую сумму предлагается японская версия кей-кара: под капотом у нее скромный 64-сильный мотор объемом 0,66 литра в паре с механической коробкой передач, а кузов отличается зауженным кузовом, крыльями без расширителей и более тонкими бамперами. Для сравнения, базовая трехдверная Lada Niva Legend в новом кузове стоит около 1,26 млн рублей, а ее подготовленная версия Bronto и вовсе перешагивает отметку в 1,5 миллиона.

Стандартный Suzuki Jimny

Если хочется больше мощности, придется доплатить: версия с привычным 1,5-литровым двигателем на 102 л.с. обойдется минимум в 1,7 млн рублей, а за автоматическую коробку передач просят уже почти 1,9 млн. География продаж тоже влияет на ценник: в провинции автомобиль еще можно найти за адекватные деньги, однако в столице и крупных городах аппетиты продавцов порой превышают 3 млн рублей.

Большинство машин предлагается под заказ, хотя в ряде городов, включая Владивосток и Москву, уже есть готовые к постановке на учет экземпляры.

Стандартный Suzuki Jimny

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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