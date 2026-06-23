Почему одни шины шумные, а другие – нет? Рассказываем!

Андрей Зогот: уровень шума от шин сильно зависит от состава резиновой смеси

Откуда берется этот шум и почему одни шины шумят сильнее других? Об этом «За рулем» узнал у эксперта компании «Кордиант».

Он отметил, что шум, издаваемый шиной при движении, делится на два типа. Первый тип – это шум акустический, он передается по воздуху и слышен на улице. Второй – структурный: это вибрации, которые передаются через металл кузова и элементы подвески прямо в салон. Какая шина будет шуметь больше, а какая – меньше? Можно ли разработать шины, которые почти не шумят?

Андрей Зогот, заместитель директора по новой продукции и техническому маркетингу ООО НТЦ «Интайр» АО «Кордиант»:

– Полностью избавиться от шума в шинах невозможно, поскольку при движении колеса блоки протектора «вдавливаются» в дорожное покрытие, в результате чего воздух в канавках сжимается, а при выходе шины из пятна контакта воздух резко расширяется, что вызывает небольшой хлопок. Также выступающие элементы протектора «бьют» по дорожному полотну, вызывая микровибрации каркаса шины. Это, в свою очередь, превращается в низкочастотный структурный шум.

Уровень шума в шинах зависит среди прочего от состава резиновой смеси. В частности, более жесткие летние шины сильнее транслируют структурный шум от неровностей асфальта в салон. Компаунд зимних шин, напротив, отлично гасит мелкие вибрации от дороги, но в то же время такие шины часто кажутся более шумными из-за сложного рисунка протектора, воздух из которого выводится труднее. Отдельная категория — шипованные шины, где к общему шуму добавляется непрерывный цокот металлических твердосплавных вставок об асфальт.

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