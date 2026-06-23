Что можно и нельзя возить в машине: юристы назвали опасные предметы

Агрессия на дорогах: какие средства самообороны разрешены законом, а за что грозит уголовное дело

По данным Pravda.Ru, на фоне роста агрессивных дорожных конфликтов водители все чаще задумываются о личной защите.

Подрезания, хамство откровенная враждебность на дорогах обычно застают врасплох, причем эмоции нередко переводят обычную ссору в реальную угрозу жизни. Поэтому так важно заранее разобраться, какие средства самообороны считать законными, а какие – прямым поводом для уголовного преследования.

Многие автовладельцы ошибочно считают нож универсальным оборонительным инструментом. Но закон четко отделяет хозяйственно-бытовые изделия от холодного оружия. Легально возить можно лишь модели с соответствующим сертификатом, кухонные ножи или туристические варианты с клинком до 9-10 см и толщиной обуха не более 2,6 мм. Если же пустить нож в ход при реальном конфликте, последствия будут тяжкими: суды почти всегда расценивают это как превышение необходимой самообороны.

«Любое применение ножа в конфликте – это почти гарантированное уголовное дело. Даже если у вас есть все сертификаты, правовые риски превышают пользу. Лучше потратить время на оформление бумаг после инцидента, чем на общение с адвокатом в зале суда», – предупредил в юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Электрошокеры в ходу у таксистов и тех, кто часто ездит по ночам. По закону разрешены только сертифицированные устройства мощностью до 3 Вт и импульсом не дольше трех секунд. Кустарные или сверхмощные аппараты – уже нарушение, грозящее конфискацией и штрафом.

На пневматический пистолет калибром до 4,5 мм и мощностью до 7,5 Дж разрешений не нужно. Однако юридический статус этой «игрушки» резко меняется, как только вы направляете ее на человека. Психологический эффект бывает действенным, но если дойдет до выстрела, особенно в лицо, – это уже уголовное преступление.

Наиболее безопасный выбор для защиты – газовые баллончики и аэрозольные пистолеты. Они законны, компактны и довольно эффективны. Правда, важно следить за сроком годности и брать модели с направленной струей – чтобы не надышаться самому в замкнутом салоне.

Аэрозольные пистолеты удобнее лежат в руке и позволяют держать дистанцию. Нередко один их вид отрезвляет нападающего, работая как средство деэскалации. Но использовать их для запугивания или первым без явной угрозы тоже нельзя.

Классическая бейсбольная бита из багажника – юридически это спортинвентарь. Но если в момент ДТП она оказывается в руках, инспектор или следователь легко переквалифицируют ее в оружие. Если хранить биту вместе с мячом и перчаткой, вопросов у правоохранителей меньше, однако применять ее можно лишь в крайнем случае, когда жизни угрожает реальная опасность.

Любое телесное повреждение, нанесенное с ее помощью, почти всегда трактуется как умышленное причинение вреда.

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