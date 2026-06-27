Сенсация: Ferrari выпустит механическую коробку, которая умеет быть автоматом

Ferrari возвращает 6–ступенчатую механику с функцией полного автомата

Итальянский автопроизводитель готовит необычный сюрприз к 4 июля.

Судя по утечкам и свежим патентам, речь идет о возвращении легендарной механической коробки передач, но в совершенно новом обличье.

Компания не выпускала подобных трансмиссий для дорожных моделей с 2012 года, однако теперь инженеры из Маранелло создали уникальную 6-ступенчатую систему.

Ее главная особенность – возможность мгновенно превращаться в автомат простым нажатием кнопок R, N, D или M прямо на рычаге. Это не просто старая механика, а высокотехнологичный узел с электронным управлением, который дарит водителю тактильные ощущения от переключений, но при этом позволяет доверить выбор передач электронике.

Глава Ferrari намекнул дилерам, что новинка соединит наследие бренда с современными технологиями. Ожидается, что ограниченная версия модели 12Cilindri, возможно, получит имя MM и выйдет в кузове купе или родстера.

Этот шаг – настоящий подарок фанатам бренда, которые тосковали по живой связи с автомобилем, но не готовы жертвовать комфортом городских поездок.

О необычных трансмиссиях «За рулем» ранее подробно рассказал.