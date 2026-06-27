«Капсула времени»: в Самаре продают абсолютно новый Hummer H2 — очень дорого

Hummer H2 2008 года, выпущенный в Калининграде, продавец оценил в 10,5 млн рублей

В Самаре на продажу выставили уникальный экземпляр культового американского внедорожника – Hummer H2 2008 года выпуска.

Главная особенность этого автомобиля в том, что за 16 лет он практически не покидал гаража: его пробег составляет всего 5 километров.

Как следует из описания в объявлении, автомобиль находится в состоянии «нового товарного авто». Владелец утверждает, что машина сохранила заводскую комплектацию в идеальном состоянии: пленка на элементах салона не тронута, брызговики, инструменты и книжки по эксплуатации до сих пор запечатаны в фабричных упаковках. Весь срок службы внедорожник провел в гараже коттеджа и ни разу не эксплуатировался на улице, а его транспортировка осуществлялась исключительно на эвакуаторе.

«Капсула времени»: в Самаре продают абсолютно новый Hummer H2

Продавец называет автомобиль «капсулой времени» и подчеркивает его полную оригинальность. Под капотом Hummer H2 установлен бензиновый двигатель объемом 6,2литра мощностью 393 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль имеет один владельца, левый руль и красный цвет кузова.

Стоимость раритетного внедорожника составляет 10,5 млн рублей. Продавец отмечает, что цена была значительно снижена (изначально автомобиль оценивался в 20 млн рублей), и объясняет высокую стоимость именно состоянием «нулевого» автомобиля, в отличие от «старых гнилых» экземпляров с пробегом.

Стоит напомнить, что данный Hummer H2 относится к первому поколению и был собран на калининградском заводе «Автотор». В 2008-2009 годах на российском рынке было реализовано всего 320 таких внедорожников локальной сборки, что делает этот экземпляр особенно редким для коллекционеров.