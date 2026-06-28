«Шестерка» на автомате? Была и такая!

«За рулем» перечислил все экспортные модификации советского седана ВАЗ-2106

В этом году седану ВАЗ-2106 «стукнуло» полвека, и Александр Виноградов подготовил для читателей «За рулем» большой рассказ об этой модели.

Если не читали этот материал, то крайне рекомендуем ознакомиться: внутри – первая публикация о «шестерке» в журнале «За рулем» (в год запуска в серию!), ранние прототипы, редкие версии, подробный рассказ об отличиях от прежних моделей и, конечно, вся история долгой конвейерной жизни легендарной модели буквально с первых дней. Эксперт рассказывает, что машины первых лет выпуска отличались богатым декором.

Lada 1600S Automatic

По аналогии с «тройкой» у ранних «шестерок» на арках были хромированные окантовки. На задних крыльях имелись красные светоотражатели. А сзади у глушителя была фирменная плоская насадка. Но еще более интересными были экспортные версии.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– «Шестерка» поставлялась и на экспорт, где было много интересных модификаций. Первую сделал немецкий дилер Deutsche Lada. Lada 1600 LS получила дополнительные фары, кованые диски ATS, гоночный трехспицевый руль и множество других мелочей. Еще дальше пошли в Голландии. Там наловчились ставить на «шестерку» 3-ступенчатый автомат GM. Такая модификация называлась Lada 1600S Automatic.

Разумеется, не обошлось без праворульных модификаций. В первую очередь для рынка Великобритании, куда новая модель стала поступать с 1978 года. Внутризаводской индекс праворульной версии был 21062. Автомобили для тамошнего рынка также дорабатывались. Интересной фишкой была виниловая крыша – таковая встречалась и на «шестерках» для Канады.

«Канадка» получила оригинальные бамперы с гидробуферами. На них же были установлены передние оранжевые габариты, одновременно совмещающие функцию поворотников. При этом родные подфарники исчезли, а фартук стал глухим. Боковые поворотники и задние светоотражатели также стали исполнять роль габаритных огней. У двигателя появилась система адсорбции паров топлива, а в салоне непривычная индикация непристегнутых ремней. И это в 1978 году!

Все интересные модификации ВАЗ-2106 и много фотографий – в материале «За рулем»!