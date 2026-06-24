Падение спроса и рост конкуренции: европейский автопром накрывает кризис
Немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz испытывают проблемы на фоне падения спроса и усиливающейся конкуренции, особенно на ключевых рынках Европы и Китая. Давление на отрасль усилилось сразу по нескольким направлениям: снижение продаж в Китае, рост издержек, ужесточение торговых барьеров и усиление местных производителей. В результате привычные рынки перестали обеспечивать прежние объёмы прибыли.
На этом фоне компании вынуждены смещать стратегический фокус в сторону других стран. Американский рынок рассматривается как один из немногих стабильных и предсказуемых, особенно для премиального сегмента автомобилей.
По данным аналитиков, именно США могут стать ключевым направлением для компенсации потерь в Азии. При этом автогиганты ускоряют переход на электромобили и пересматривают модель производства, включая локализацию за пределами Европы.
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