Когда выгодно досрочно гасить автокредит

Эксперт Селезнев: досрочное погашение автокредита выгодно при ставке выше 13%

Когда досрочное погашение автокредита действительно приносит пользу, а когда деньги лучше оставить на вкладе, объяснил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, ориентиром служит простая формула: если ставка по займу превышает 13% и выше доходности по депозитам, гасить долг раньше срока однозначно выгодно. В данный момент это справедливо почти для всех стандартных кредитов на машину.

Для машин с пробегом, уточнил финансист, проценты сейчас варьируются от 22 до 26 в пересчете на год. Новые авто обходятся дешевле – в среднем около 15% годовых. При таких цифрах частичное или полное закрытие долга превращается в реальную экономию: вы просто не платите банку лишнего. Перебить такую выгоду консервативными вложениями практически невозможно, подчеркнул аналитик. Ни один вклад сегодня не способен обеспечить аналогичную гарантированную доходность.

Впрочем, с льготными программами ситуация кардинально меняется. Речь о субсидированных кредитах от дилеров со ставками 4-9%. Здесь логика обратная: при открытии вклада под 12-13% свободные средства выгоднее отнести в банк, чем отдать их на погашение долга. В этом случае депозит принесет больше, чем сэкономленная переплата по процентам.

Как не прогадать с досрочным погашением

Селезнев обратил внимание на типичную ошибку заемщиков – неправильный выбор метода досрочной выплаты. Банк по умолчанию часто уменьшает ежемесячный платеж, оставляя срок неизменным. Однако для клиента куда выгоднее сокращать именно срок кредита. Такой подход сильнее бьет по переплате: проценты начисляются на оставшуюся сумму, и чем быстрее вы с ней расправляетесь, тем меньше отдаете сверху.

Еще один момент, который многие упускают, – это страховка. При досрочном закрытии договора у вас есть право вернуть часть ее стоимости. Правда, для этого придется написать отдельное заявление. Просто так деньги на счет не упадут.

Перед тем как принять окончательное решение, эксперт советует проверить эффективную ставку по кредитному договору, а также уточнить порядок пересчета платежей и возможные скрытые комиссии. Дьявол, как водится, кроется в деталях.

Что будет со ставками дальше

Согласно прогнозу Селезнева, снижения ставок по займам стоит ждать к концу текущего года – они начнут постепенно падать вслед за ключевой. Но процесс будет медленным. Рынок автокредитования вернется к отметке 12% не раньше 2027 года. Так что до тех пор вопрос досрочного погашения остается актуальным для большинства заемщиков.

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