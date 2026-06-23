Нужно ли прогревать двигатель летом? Эксперт поставил точку в этом вопросе

Автоэксперт Ожогин: прогревать двигатель летом достаточно в течение 30-60 секунд

С приходом лета многие автомобилисты снова спорят, стоит ли греть мотор перед поездкой или давно пора забыть эту привычку. На деле ответ не такой уж однозначный. Да, сидеть и ждать десять минут на холостых в жару – занятие бессмысленное. Но бросаться сразу с места после того, как повернул ключ, – тоже вариант не из лучших.

Как объяснил эксперт компании Tamashi Константин Ожогин, суть короткого прогрева вовсе не в том, чтобы нагреть двигатель, а в том, чтобы дать маслу разойтись по всем важным узлам. После долгой стоянки смазка стекает в поддон. Когда вы запускаете мотор, насосу необходимо время, чтобы поднять давление и прогнать масло по всему контуру: до коленвала, распредвалов, поршней, подшипников и особенно турбины. Именно масляная пленка защищает детали от трения в первые секунды, пока они еще не успели толком поработать.

Поэтому оптимальный алгоритм для лета – дать машине постоять буквально минуту, не больше. За это время система смазки выходит на более-менее рабочий режим, а все критически важные поверхности получают свою порцию защиты. После этого можно трогаться, но крайне плавно – без резких газов и раскрутки мотора до отсечки. Полный прогрев до рабочей температуры все равно произойдет уже в движении, если не насиловать мотор с места.

Особенно это актуально для машин с турбонаддувом. Турбина крутится с гигантскими оборотами и страшно не любит сухого пуска. Качество смазки в первые секунды здесь выходит на первое место. Специалист добавил, что правильный прогрев летом – это, по сути, забота именно о масле и его способности держать пленку. Качественная смазка не только снижает износ, но и позволяет мотору спокойно воспринимать нагрузку, сохраняя ресурс на годы вперед.

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