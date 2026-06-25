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Как спасти двигатель, если залил плохой бензин: совет эксперта

Роман Гуляев: При заправке плохим бензином нужно промыть топливную систему

Если вы случайно залили в бак некачественное топливо, лучше сразу отправиться на сервис. Промывка топливной системы в такой ситуации – единственный действенный способ.

Эксперт Роман Гуляев объяснил порядок действий: «Сливать старое топливо и чистить все». Это необходимый минимум, чтобы избежать серьезных проблем с двигателем.

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Интересно, что на глаз определить качество бензина практически невозможно. Характерные признаки, такие как изменение цвета или запаха, появляются далеко не всегда. Поэтому многие водители узнают о проблеме, только когда мотор уже начинает работать с перебоями.

Длительная работа на суррогате, предупреждает Гуляев, грозит выходом из строя свечей зажигания, форсунок и даже нейтрализатора. Ремонт этих узлов обойдется в круглую сумму, так что лучше не затягивать с визитом к мастеру.

Что же делать сразу после заправки? Первым делом стоит прислушаться к поведению машины. Если появились рывки, потеря тяги или двигатель стал работать неровно, есть повод заподозрить плохой бензин. В этом случае главное – не глушить мотор и постараться добраться до автосервиса без лишней нагрузки на педаль газа.

Впоследствии, чтобы снизить риски, стоит выбирать проверенные заправочные станции. Хотя, как замечают специалисты, даже это не дает стопроцентной гарантии – окончательно качество бензина, увы, подтверждается только постфактум, уже после того, как он оказался в баке.

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Источник:  Авто Mail
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