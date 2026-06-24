Известный в России бренд представил новый рамный внедорожник для суровых условий

Jetour рассекретил рамный пикап F700 2027 года с запасом хода 1300 км

Китайский автопроизводитель Jetour решил не ждать официальной премьеры и заранее показал свой новый рамный пикап F700. Публикация официальных снимков состоялась за несколько месяцев до главного события – автомобиль представят на автосалоне в Гуанчжоу, который стартует только в ноябре.

Jetour F700 2027

Судя по опубликованным фотографиям, инженеры сделали серьёзный упор на внедорожные качества. У F700 приличный дорожный просвет и короткие свесы – это напрямую влияет на геометрическую проходимость. Габариты у машины внушительные: длина 5495 мм, ширина 2050 мм, высота 1985 мм, а колёсная база дотянула до 3350 мм. Правда, по грузоподъёмности новинка уступает главным соперникам – в зависимости от версии пикап способен взять на борт от 181 до 223 кг.

Jetour F700 2027

Главная интрига скрывается под капотом. Как выяснилось из сертификационных документов, Jetour F700 оснащается гибридной силовой установкой на базе двухлитрового турбомотора. Тепловой КПД этого двигателя достигает 45,5% – показатель, который заметно выше, чем у большинства современных ДВС, устанавливаемых на пикапы. За счёт такой эффективности новинка способна проехать без дозаправки около 1300 км. Остальные технические детали производитель пока держит в секрете.

Jetour F700 2027

Интерьер тоже не обошёлся без интересных решений. В салоне установлен 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, а дополняет его 35,4-дюймовый проекционный экран. Есть большая вероятность, что внутреннее оснащение F700 позаимствуют у внедорожника Jetour G700 – у обеих машин общая архитектура и практически идентичное оформление салона.

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