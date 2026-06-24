Популярный семейный минивэн перевели на газ: актуальная экономичная модификация
Тольяттинская компания АТС поработала над гибридным минивэном Wey 80. Инженеры адаптировали машину под питание сжатым природным газом – метаном. В автомобиль установили металлический баллон объемом 75 литров, остальные узлы и агрегаты оставили без изменений.
Би-топливная версия, способная работать как на газе, так и на бензине, оценивается от 6,9 миллиона рублей.
«Мощный, вместительный, стильный и теперь еще экономичный на метане – идеальный автомобиль с низкой стоимостью владения», – комментируют свою работу представители АТС.
На российском рынке Wey 80 доступен в двух исполнениях. 7-местная версия Premium имеет длину 5045 мм, а 6-местная Business Lounge растянулась на 5405 мм.
В основе силовой установки минивэна лежит 152-сильный турбированный бензиновый двигатель 1.5. Он работает вместе с гибридной системой, которая умеет переключаться между последовательным и параллельным режимами.
Дополнительно машину оснастили двумя электромоторами: передний выдает 177 лошадиных сил, задний – 184 силы. Суммарная отдача всего набора достигает 487 л.с. при крутящем моменте 762 Нм.
О том, как сэкономить на содержании автомобиля без потери комфорта, «За рулем» ранее уже подробно рассказывал.
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