Популярный семейный минивэн перевели на газ: актуальная экономичная модификация

Компания АТС выпустила метановую версию минивэна Wey 80 с ценой 6,9 млн рублей

Тольяттинская компания АТС поработала над гибридным минивэном Wey 80. Инженеры адаптировали машину под питание сжатым природным газом – метаном. В автомобиль установили металлический баллон объемом 75 литров, остальные узлы и агрегаты оставили без изменений.

Wey 80

Би-топливная версия, способная работать как на газе, так и на бензине, оценивается от 6,9 миллиона рублей.

«Мощный, вместительный, стильный и теперь еще экономичный на метане – идеальный автомобиль с низкой стоимостью владения», – комментируют свою работу представители АТС.

На российском рынке Wey 80 доступен в двух исполнениях. 7-местная версия Premium имеет длину 5045 мм, а 6-местная Business Lounge растянулась на 5405 мм.

В основе силовой установки минивэна лежит 152-сильный турбированный бензиновый двигатель 1.5. Он работает вместе с гибридной системой, которая умеет переключаться между последовательным и параллельным режимами.

Дополнительно машину оснастили двумя электромоторами: передний выдает 177 лошадиных сил, задний – 184 силы. Суммарная отдача всего набора достигает 487 л.с. при крутящем моменте 762 Нм.

О том, как сэкономить на содержании автомобиля без потери комфорта, «За рулем» ранее уже подробно рассказывал.