Названы главные подводные камни покупки автомобиля из параллельного импорта

Автоэксперт Гришаков назвал риски покупки иномарок из Южной Кореи, Японии и КНР

Покупка автомобиля, ввезенного с нарушением таможенных правил, грозит новому владельцу большими проблемами. Эксперт Андрей Гришаков из «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» перечислил, с чем именно придется столкнуться. По его словам, главный удар по кошельку – доначисление утилизационного сбора.

Ситуация выглядит так: если предыдущий хозяин оформил машину как физлицо по льготной ставке (для себя), а потом решил ее перепродать, то доплатить разницу до полной суммы обязан уже следующий собственник. А суммы там немаленькие – речь может идти о нескольких сотнях тысяч рублей.

Вдобавок к финансовым потерям, у машины, пригнанной по параллельному импорту, попросту нет официальной гарантии производителя. А регистрацию в ГИБДД и вовсе могут приостановить – если данные в таможенных документах разойдутся с реальностью. Поэтому специалист советует не гнаться за дешевизной, а идти к официальным дилерам: у них хотя бы документы чистые, есть подтвержденная история и гарантия.

Тем, кто все же решается на самостоятельную покупку, Гришаков рекомендует обязательно пробивать VIN по базам ГИБДД и реестру залогов. И требовать полный пакет бумаг от таможни – без них лучше даже не начинать разговор.

О финансовых рисках при покупке машин с пробегом «За рулем» уже не раз рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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