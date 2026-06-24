Расценки на обслуживание автокондиционеров резко выросли

Fit Service: обслуживание кондиционера в авто подорожало на 23% в 2026 году

В апреле 2026 года автосервисы сети Fit Service зафиксировали на 30% меньше обращений по услугам блока «Кондиционер», чем годом ранее. Причина – слишком холодная и нестабильная погода: водители попросту откладывали профилактические визиты. Зато с наступлением реального тепла май показал резкий скачок: число таких визитов превысило 12 тысяч, что сразу на 23% больше, чем в аналогичный период 2025-го. Такую статистику «Российской газете» предоставили эксперты сети.

Сейчас активный сезон уже стартовал в большинстве федеральных округов. В лидерах – Дальний Восток, Северо-Запад, Урал и Центральная Россия. Правда, Поволжье и Сибирь пока не дотягивают до прошлогодних показателей, зато там каждую неделю фиксируется стабильный прирост числа заездов.

«Весна оказалась затяжной и капризной, поэтому в апреле автовладельцы не спешили решать вопросы с климатом, – отмечает Никита Родионов, технический директор Fit Service. – Но в мае, когда пришла настоящая жара, поток резко вырос. Мы видим, что пик спроса еще впереди: количество визитов по климатической системе увеличивается каждую неделю. Думаю, до конца июня большинство водителей приведут кондиционеры в порядок. После этого спрос постепенно сместится с заправки и базовой диагностики в сторону устранения реальных поломок».

Средний чек заказ-нарядов, включающих услугу по кондиционеру, в мае 2026-го составил 19 550 рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее. Причем речь идет о сумме всех работ в рамках одного визита. Помимо диагностики и заправки, в чек часто попадают другие операции, которые клиенты делают заодно. Так что рост чека указывает не только на подорожание материалов, но и на то, что люди все чаще выбирают комплексное обслуживание.

Отдельно аналитики подсчитали среднюю стоимость базовой заправки кондиционера легковушки. В 2026 году она составила 13 187 рублей – сразу на 29% выше прошлогоднего. Сама процедура включает проверку контуров высокого и низкого давления, оценку компрессора, тест герметичности системы и саму заправку хладагентом с расходниками. Интересно, что на одну услугу в чеке приходится всего 0,8 материалов – доля услуг выросла на 8% за год.

Динамика услуг и старение автопарка

«Сдвиг в сторону увеличения доли услуг в чеках – прямое подтверждение старения автопарка в стране, – объясняет Родионов. – Машины становятся старше, климатические системы требуют ремонта и диагностики чаще, поэтому доля сервисных операций растет».

В мае 2026-го количество услуг, связанных с кондиционером, выросло на 26% год к году. Раньше многие ограничивались разовой дозаправкой, теперь же заметная часть клиентов предпочитает комплексный визит. Кроме заправки, водители все чаще заказывают дезинфекцию системы кондиционирования и салона, очистку конденсора и испарителя. В топ самых популярных операций вошли диагностика системы, заправка, демонтаж и установка конденсора, работы с компрессором, а также дезинфекция и удаление неприятных запахов.

«Рост количества услуг на один заезд означает, что клиент старается решить сразу несколько задач в одном визите, а не растягивать обслуживание на весь сезон», – резюмирует технический директор Fit Service.

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