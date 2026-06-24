Турбомоторы перестали быть «одноразовыми»: что в них изменилось

Эксперт Мотрич назвала главный плюс современных турбомоторов

Руководитель направления маркетинга сервиса АГ «Авилон» Анастасия Мотрич считает, что многие стереотипы о турбированных агрегатах остались в прошлом. «Это происходит, скорее, по инерции. Первые поколения действительно были более чувствительными и не всегда отличались высоким ресурсом, особенно при неправильной эксплуатации». Однако современные технологии кардинально изменили ситуацию.

Инженеры улучшили материалы для изготовления деталей, прокачали системы смазки и охлаждения, внедрили непосредственный впрыск и продвинутое управление наддувом. Теперь при грамотном уходе такие моторы способны служить очень долго.

Почему же производители массово переходят на малолитражные турбомоторы? Ответ кроется в экологии. Двигатель с меньшим рабочим объемом проще сделать чистым: он выдает приличные мощность и тягу, а при спокойной езде заметно экономит топливо и снижает вредные выбросы. Выхлоп получается более «зеленым».

Главное достоинство такого агрегата – высокая отдача при скромных «литражах». Автомобиль уверенно тянет с самых низов, обладает отличной динамикой и становится комфортнее хоть в городской толпе, хоть на скоростной трассе. Чувствуется мощь без огромного объема.

Есть и обратная сторона. Турбомотор конструктивно сложнее, работает в режиме высоких температур и нагрузок. Отсюда его требовательность к качеству масла, топлива, исправности системы охлаждения и регулярности сервиса. Починить отдельные узлы может выйти дороже, чем атмосферный «аналог».

Правда, специалист уверена: считать современные турбоагрегаты ненадежными – уже ошибка. На их ресурс напрямую влияет то, соблюдаются ли предписания завода-изготовителя. Речь о рекомендованных маслах, фильтрах, расходниках, своевременном обслуживании и проведении диагностики по регламенту.

Эксперт подытожила: бояться турбомотора не нужно – его нужно просто правильно обслуживать. Это вполне эффективный и актуальный агрегат, который при бережной эксплуатации и следовании заводу способен работать без серьезных поломок долгие годы.

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