Возможно ли откачать бензин из бака современных машин

Эксперт Петров: Откачать бензин из бака современных машин почти невозможно

Независимый автоэксперт Сергей Петров развеял популярный миф: слить топливо из бака современной машины без спецоборудования – задача почти невыполнимая. Все дело в конструктивных особенностях системы подачи горючего.

По словам Петрова, производители устанавливают специальные заглушки и клапаны, которые блокируют доступ к бензину. Технически процесс остается тем же: нужен шланг и разрежение, чтобы жидкость пошла наружу. Однако это скорее теория.

«Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение – примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать», – пояснил эксперт.

Кстати, даже если конструкция автомобиля допускает доступ к горючему, не стоит спешить. Петров предупредил: без соблюдения правил безопасности легко спровоцировать пожар – например, из-за статической искры или утечки паров.

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