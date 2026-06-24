В России начнут выпускать новый крупный семейный кроссовер с богатым оснащением

Премиальный бренд Esteo представил флагманский внедорожник Exlantix ET8

Российский премиум-бренд Esteo расширяет свою линейку: после анонса первой модели MX публике показали куда более крупную новинку. Речь идет о флагманском внедорожнике F-класса, который получил название Esteo Exlantix ET8.

Esteo Exlantix ET8

С технической точки зрения это последовательный гибрид – система REEV, где двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор. Суммарный запас хода у машины, по заявлению производителя, способен превышать 1000 километров. Сердцем этой схемы служит 1,5-литровый турбомотор TGDI с термическим КПД 45,79%. Батарею тут, кстати, специально адаптировали под российские условия – она не боится экстремально низких температур и сохраняет заявленную производительность даже в сильный мороз.

Габариты у ET8 соответствующие статусу: длина кузова перевалила за 5,2 метра, а колесная база составляет ровно 3120 миллиметров. Внутри это дает просторный трехрядный салон, рассчитанный на шесть посадочных мест. Полный привод – интеллектуальный, а подвеска использует технологию CDC: амортизаторы с изменяемой жесткостью подстраиваются под дорогу в реальном времени.

Esteo Exlantix ET8

Экстерьер, по словам представителей бренда, сделан нарочито строгим. Силуэт выверенный, линии кузова плавные – никакой агрессии, только статус. Спереди – классические пропорции с упором на симметрию и визуальную устойчивость. Сзади внимание привлекают сквозные фонари с ромбовидным рисунком и высоко посаженный стоп-сигнал. Хромированные детали и 21-дюймовые легкосплавные диски окончательно формируют образ дорогой машины.

Внутри все еще интереснее. Центральный элемент передней панели – гигантский 30-дюймовый дисплей. Он умеет разделяться на две независимые зоны, а мультимедийная система работает с разрешением 6K плюс голосовой ассистент на ИИ. Пассажирам второго ряда тоже не дадут скучать – для них предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей развлекательной системы. Вся эта красота, естественно, завязана на интернет-подключение: доступны навигация, стриминг и прочие онлайн-сервисы.

Интерьер Esteo Exlantix ET8

Список опций выглядит внушительно. В нем аудиосистема на 23 динамика с отдельным сабвуфером и общей мощностью больше 2000 Вт, встроенный холодильник, а также нагреваемый бокс в центральной консоли: его температура варьируется от – 18 до +50°C, открывается он сервоприводом и имеет подсветку. И, конечно, проекционный дисплей на лобовое стекло – он выводит всю ключевую информацию для водителя, не отвлекая от дороги.

Конкретные даты старта продаж и перечень комплектаций в компании обещают объявить позже – пока без подробностей. Впрочем, напомним, что сам по себе кроссовер ET8 не совсем новый для рынка: под маркой Exeed его показывали еще на международной конференции бренда в октябре 2025 года. Тогда же и анонсировали планы вывести модель на российский рынок во второй половине 2026-го.

Между тем Esteo продолжает готовить к запуску и свою первую модель – среднеразмерный внедорожник MX. Его уже собирают на бывшем заводе General Motors в Шушарах (Петербург). В отличие от гибридного флагмана, эта модель будет чисто бензиновой: под капотом 2,0-литровый турбомотор на 197 сил, восьмиступенчатый автомат и полный привод.

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