Волга К50 или Москвич М90: что скрывает цена в 4,2 миллиона рублей

Сравнение российских кроссоверов Волга К50 и Москвич М90: комплектации, двигатели, цены

Волга К50 – это бестселлер нашего рынка Geely Monjaro с иными эмблемами и решеткой радиатора. Пока других заметных отличий нет, они появятся по мере увеличения степени локализации и модернизации модели силами российских инженеров. Очевидным конкурентом Волги К50 можно считать Москвич М90. В оригинале машина зовется MG RX9. Но, в отличие от Monjaro, исходник в России официально не представлен.

Особенности

Волга К50 насчитывает 4770 мм в длину, его колесная база 2845 мм. Паспортные данные обещают весьма приличный клиренс в 210 мм. Накладки из черного пластика по нижнему периметру кузова обеспечивают базовую защиту окрашенных деталей как в городской тесноте, так и на пересеченной местности. Однако на особые внедорожные качества не рассчитывайте. «Пятидесятка» – типичный кроссовер, предлагающий несколько ездовых режимов для сложных условий («Оффроуд», «Снег», «Песок»), но не дающий водителю возможность даже принудительно заблокировать межосевую муфту.

Двигатель 2.0 развивает 238 л.с., как и у Monjaro. Для мотора есть настройка и на 200 сил, однако при русификации модели ее применять почему-то не стали. Возможно, такой вариант появится в дальнейшем. Коробка передач – классический 8-ступенчатый автомат. Агрегаты успели хорошо себя зарекомендовать в наших условиях эксплуатации. Заявлена максималка в 215 км/ч и разгон до сотни за 7,7 секунды. Бак вмещает 62 л, заливать требуется бензин не ниже АИ-95. Расход в смешанном цикле – 8,8 л/100 км.

Москвич М90 крупнее: 4983 мм в длину и 2915 по колесной базе. Если Волга бывает только пятиместной, но столичный кроссовер продается только в семиместном исполнении. Это плюс для тех, кому периодически бывает нужно перевозить большую компанию. «Девяностый» — первая и пока единственная модель бренда с полным приводом. Но по всем параметрам он проигрывает конкуренту. Клиренс на 20 мм меньше, некрашеного обвеса нет плюс щедрый хромированный декор и большие свесы. Для сложных покрытий есть только два режима, зимний и универсальный внедорожный. Блокировкой муфты заведует электроника, она же имитирует межколесные блокировки.

Двигатель 2.0 турбо в оригинале мощнее, однако для российских условий его заботливо дефорсировали до 200 сил. Это позволит владельцу сэкономить на транспортном налоге и на топливе – последнее в том случае, если снижение отдачи произошло не только на бумаге. Лить положено строго АИ-95. Тут тоже стоит традиционный гидроавтомат, но не 8-ступенчатый Aisin, а 9-скоростной ZF.

У Волги во всех комплектациях три дисплея на передней панели (включая пассажирский на 12,3 дюйма). Конфигурация Москвича более привычная, с кластером из двух «сросшихся» экранов. И физических кнопок в нем побольше. Волгу окрашивают в четыре классических оттенка (белый, черный, серый, серебристый), а для топовой комплектации доступны темно-зеленый и матовый серый. Интерьер – черный или темно-серый с вставками из замши. Москвич тоже разбавил классическую палитру зеленым колером, а салон предлагает в черном или светло-бежевом исполнении.

Комплектации и цены

Волга К50 в стартовой версии «Комфорт» оценивается в 4,35 млн рублей. Сиденья отделаны экокожей, потолок – замшей. Есть адаптивный «круиз», распознавание дорожных знаков, автоматика управления дальним светом, панорамная крыша с люком, трехзонный климат-контроль, зимний пакет, вентиляция и массажер в сиденье водителя, электропривод пятой двери. Колеса 19-дюймовые. На передней панели три дисплея диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа поддерживает протоколы Andriod Auto и CarPlay.

В комплектации «Премиум» за доплату в 300 тысяч рублей появляются «двадцатые» диски, дополнительные системы активной безопасности, вентиляция пассажирского кресла, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема с 12 динамиками (включая колонки в водительском подголовнике).

Топ-вариант «Эксклюзив» за 4,8 млн рублей отличается исключительно окраской кузова и отделкой интерьера.

Москвич М90 можно купить в единственной комплектации «Ультимейт», которая стоит 4,2 млн рублей. Набор оснащения более чем щедрый. За безопасность отвечают шесть надувных подушек и набор систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль. Есть полный зимний пакет, 20-дюймовые колеса, вентиляция передних кресел, панорамная крыша с люком, отделка экокожей, трехзонный климат-контроль, беспроводная поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Из редкого для машин с китайскими корнями – регулировка подушки сиденья водителя по углу наклона.

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Обе модели пока делают в России крупноузловым методом, но в планах значится сварка и окраска. В пользу Волги играет отлично знакомая исходная модель, которая годами входит в топ продаж. Monjaro после распродажи складских запасов из линейки Geely исчезнет, и российский аналог, скорее всего, будет продаваться не хуже. Москвич на рынке уже несколько месяцев и пока особого интереса не вызывает. Отчасти тут виноват абсолютно неизвестный в России «донор». Да и репутация бренда уже не задалась – даже с машинами, которые дешевле вдвое. Поэтому покупать автомобиль за 4,2 млн никто не спешит.