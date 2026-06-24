Лазарев: Российский бензин по содержанию серы не уступает европейскому, главное — покупать на проверенных АЗС

До сих пор многие водители наивно верят, что, залив в бак дорогой импортный бензин, они превратят свою скромную малолитражку в болид Формулы-1, пишет Pravda.Ru.

Погоня за «волшебными» присадками и сверхвысоким октановым числом часто заканчивается плачевно, ведь современный двигатель – это сложный механизм, требующий строго определенной химической смеси. На деле гораздо важнее не географическое происхождение нефти, а количество серы, которая за пару сезонов способна превратить дорогостоящую топливную систему в груду бесполезного металлолома.

Для вашего авто экологические нормы – это не абстрактная борьба за экологию, а буквально вопрос жизни и смерти каталитического нейтрализатора. Самый опасный враг в этой истории – сера, работающая как настоящий замедленный яд. Избыток этого вещества в топливе перегружает топливную магистраль и буквально душит катализатор; как только этот элемент выходит из строя, электроника «сходит с ума», а владелец машины внезапно расстается с суммой в шестизначном выражении.

«Сера – это абразив и агрессивная среда. Она убивает форсунки и забивает соты нейтрализатора. Российские НПЗ давно научились ее вычищать, так что современный бензин в РФ ничуть не хуже европейского», – рассказал инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Поэтому вместо того чтобы искать на канистрах заграничные наклейки, полезнее проверять, соответствует ли бензин допускам именно вашего силового агрегата.

Риск заправиться откровенной бодягой вместо 95-го на солидной сетевой АЗС сегодня практически сведен к нулю. Крупные топливные корпорации дорожат репутацией. Любой скандал с убитым мотором мгновенно разлетается по соцсетям, оборачиваясь колоссальными убытками для сети. Поэтому внутренний контроль на таких станциях жесточайший.

Крупные сетевые АЗС гарантируют стабильный состав бензина, что позволяет всем системам автомобиля работать в штатном режиме. А вот безымянные колонки на трассе – это лотерея, где главный приз – фальсификат, детонация и разрушенный нейтрализатор.

Мифы о «плохом русском бензине» чаще всего рождаются в грязных бочках мелких частных лавочек где-то на задворках географии. Именно там, где литр дешевле рынка на пять рублей, в бак отправляется гремучая смесь из присадок и прямогонного суррогата. Конечно, старенький « Москвич», возможно, это и переварит, но современный мотор с непосредственным впрыском выплюнет свои клапаны уже через пару километров подобной «диеты».

Качественный бензин с брендовых АЗС уже содержит все необходимые присадки. Самостоятельное «кухонное» смешивание с дополнительными химикатами способно нарушить хрупкий баланс и привести к образованию нагара на клапанах.