Названы самые частые поломки, с которыми приезжают на автосервис летом

Александр Коротков: летом пик обращений из–за неисправности системы охлаждения етний сезон традиционно становится горячей порой не только для туристов, но и для сотрудников технических сервисов

Летний сезон традиционно становится горячей порой не только для туристов, но и для сотрудников техсервисов.

Основной пик обращений на эвакуацию и слесарные посты приходится на банальную, но критическую проблему – перегрев двигателя. Наш эксперт объясняет, почему визуально исправный автомобиль внезапно встает на обочине, и как вовремя заметить угрозу до того, как капот будет поднят в ожидании помощи.

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG:

– В летний пиковый сезон основная волна аварийных обращений на эвакуаторах и загрузка слесарных постов приходится, в основном, на неисправность системы охлаждения, и ее вытекающими.

Определить, в группе риска ли вы, довольно просто. Для начала ответьте на вопрос: как часто вы промываете свои радиаторы? Данную процедуру необходимо выполнять хотя бы раз в год, лучше всего перед летним сезоном.

Причина кроется в том, что соты радиатора, работающие в условиях интенсивной запыленности и «грязевого обдува», а также тополиного пуха, превращаются в аэродинамический барьер. Коэффициент теплопередачи падает в разы, эффективная площадь обдува снижается до 40-50% от номинала, говоря проще, автомобилю становится трудно дышать. Рост температуры бьет по целостности и структуре патрубков, они трескаются, что приводит к следующей причине – утечке антифриза.

Когда владелец фиксирует регулярную потребность в доливке антифриза раз в неделю-две, это однозначно свидетельствует о нарушении герметичности контура, но не штатном испарении.

Подавляющее большинство автомобилей возрастом свыше 7-10 лет оснащено инерционными аналоговыми датчиками температуры ОЖ, которые часто выходят из строя.

Долгая езда без хладагента приводит к перегреву и деформации элементов двигателя. Именно поэтому абсолютное большинство автомобилей, которые мы видим на обочине с поднятым капотом в ожидании эвакуатора, имеют в анамнезе именно этот сценарий: забитый снаружи радиатор плюс недиагностированная потеря уровня.

Напомню и тот факт, что в жару ускоряются процессы сульфатации и коррозии пластин АКБ. Электролит начинает активнее испаряться, и как следствие – корпус аккумулятора имеет свойство вздуваться из-за повышенного внутреннего давления и газообразования.

Что касается ходовой части – единственный нюанс, который я бы выделил: чтобы стойки амортизаторов отрабатывали штатно, как и в более холодное время года им нужно давать сделать несколько циклов сжатия-отбоя на первых километрах движения. Но это скорее рекомендация по продлению ресурса, чем аварийный сценарий.