Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Появились свежие подробности о выпуске новой Лады

АВТОВАЗ начал выпускать бамперы для Lada Azimut на самой большой пресс-форме

На АВТОВАЗе освоили выпуск бамперов для кроссовера Lada Azimut – деталей, которые оказались самыми сложными в линейке пластиковых изделий завода. Для их производства задействовали крупнейшую на предприятии пресс-форму весом в 40 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Бампер – непростая пластиковая деталь. У него большие габариты, приличная масса и, что самое важное, строжайшие требования к качеству внешней поверхности. Чтобы добиться нужного результата, инженеры изготовили порядка 500 пробных бамперов для LadaAzimut. Только после этого деталь начала полностью соответствовать всем стандартам.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Технологический процесс тоже впечатляет. Литье происходит под высоким давлением: пластик нагревается до температуры свыше 200 градусов Цельсия. Вся цепочка – подача материала в пресс-форму, сама отливка, охлаждение и извлечение готового изделия – полностью автоматизирована. Кстати, на изготовление одного бампера уходит всего 77 секунд.

Подготовка производства не ограничилась только литьем. Серьезно доработали и процесс окраски. Для окрасочных роботов прописали новую программу, а в саму линию добавили дополнительную рампу для обдува бамперов сжатым воздухом. Но и это еще не все.

Появились свежие подробности о выпуске новой Лады

Сборка тоже претерпела изменения. Готовый бампер Lada Azimut поступает на конвейер уже в виде крупного модуля весом до 18 килограммов. В него входит светотехника, система помощи при парковке, щитки для распределения воздушных потоков и несколько декоративных элементов. Как пояснили на заводе, модульный подход уже доказал свою эффективность – он положительно сказывается и на скорости производства, и на итоговом качестве машины.

Напомним, серийный выпуск Lada Azimut запланирован на третий квартал 2026 года, а старт продаж – на четвертый квартал. Первые товарные автомобили должны доехать до дилерских центров до конца года. К слову, кроссовер уже успел пройти финальные испытания на новом вибростенде, который недавно запустили в научно-техническом центре АВТОВАЗа. Там проверяли надежность деталей, изготовленных уже на основной оснастке.

Появились свежие подробности о выпуске новой Лады

Ранее «За рулем» рассказал о старте производства другого крупного семейного кроссовера в России.

Источник:  пресс-служба АВТОВАЗа
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram