Появились свежие подробности о выпуске новой Лады

АВТОВАЗ начал выпускать бамперы для Lada Azimut на самой большой пресс-форме

На АВТОВАЗе освоили выпуск бамперов для кроссовера Lada Azimut – деталей, которые оказались самыми сложными в линейке пластиковых изделий завода. Для их производства задействовали крупнейшую на предприятии пресс-форму весом в 40 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Бампер – непростая пластиковая деталь. У него большие габариты, приличная масса и, что самое важное, строжайшие требования к качеству внешней поверхности. Чтобы добиться нужного результата, инженеры изготовили порядка 500 пробных бамперов для LadaAzimut. Только после этого деталь начала полностью соответствовать всем стандартам.

Технологический процесс тоже впечатляет. Литье происходит под высоким давлением: пластик нагревается до температуры свыше 200 градусов Цельсия. Вся цепочка – подача материала в пресс-форму, сама отливка, охлаждение и извлечение готового изделия – полностью автоматизирована. Кстати, на изготовление одного бампера уходит всего 77 секунд.

Подготовка производства не ограничилась только литьем. Серьезно доработали и процесс окраски. Для окрасочных роботов прописали новую программу, а в саму линию добавили дополнительную рампу для обдува бамперов сжатым воздухом. Но и это еще не все.

Сборка тоже претерпела изменения. Готовый бампер Lada Azimut поступает на конвейер уже в виде крупного модуля весом до 18 килограммов. В него входит светотехника, система помощи при парковке, щитки для распределения воздушных потоков и несколько декоративных элементов. Как пояснили на заводе, модульный подход уже доказал свою эффективность – он положительно сказывается и на скорости производства, и на итоговом качестве машины.

Напомним, серийный выпуск Lada Azimut запланирован на третий квартал 2026 года, а старт продаж – на четвертый квартал. Первые товарные автомобили должны доехать до дилерских центров до конца года. К слову, кроссовер уже успел пройти финальные испытания на новом вибростенде, который недавно запустили в научно-техническом центре АВТОВАЗа. Там проверяли надежность деталей, изготовленных уже на основной оснастке.

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