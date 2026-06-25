Известный россиянам кроссовер локализуют в Санкт-Петербурге

Операционный директор Esteo Ледков: сборку Exlantix ET наладили в Шушарах

Стало известно, что в России уже запустили выпуск кроссовера Exlantix ET под новым прокси-брендом Esteo. Эту информацию в ходе своего выступления подтвердил операционный директор марки Алексей Ледков.

«Я могу приоткрыть завесу тайны и сказать, что модель ET уже начинают выпускать на нашем заводе, и в ближайшее время вы сможете увидеть автомобиль Esteo Exlantix ET российской сборки. Также в ближайшее время мы представим кроссовер сегмента SUV-F. Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности», – отметил Ледков.

По сути, российскую прописку получает не только хорошо знакомый местным водителям Exlantix ET (плюс, скорее всего, модель ES), но и абсолютно новый для нашего рынка гибрид EX8. Речь про полноразмерный кроссовер F-класса с 1,5-литровым турбомотором в роли генератора и двумя электродвигателями на разных осях. Сборку этих новинок «АГР» и китайская Defetoo налаживают на площадке бывшего завода General Motors, расположенного в Шушарах. Напомним, что этот же конвейер уже занят выпуском Jeland J6.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о характеристиках Esteo MX.