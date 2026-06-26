ФАС проверяет ценообразование у субъектов, продающих бензин независимым АЗС

ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала профильным ассоциациям и союзам придерживаться принципов ответственного ценообразования на рынке топлива. Соответствующие письма были направлены в адрес 26 объединений, осуществляющих деятельность в сфере реализации нефтепродуктов, пояснили в ведомстве.

ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка.

Также ФАС сообщила, что анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в сегменте мелкого опта, которые реализовывали топливо аграриям и независимым АЗС, говорится в сообщении службы.

«Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям», - говорится в сообщении.

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