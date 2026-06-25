Названы самые действенные способы сэкономить топливо при городской езде

Стиль вождения, маршрут и внимание к шинам снизят расход топлива в городе

Экономия топлива в городе начинается не с покупки чудо-присадок или перехода на газ – а с элементарного контроля. Заправляйтесь до полного бака на одной и той же заправке, каждый раз фиксируйте пробег, количество литров и средний расход. Одной заправки, само собой, мало: понадобится как минимум три-четыре полных цикла. Иначе на результаты повлияют случайные факторы вроде погоды, пробок или разной интенсивности поездок.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это давление в шинах. По сути, недокачанные колеса серьезно увеличивают сопротивление качению, из-за чего автомобиль хуже катится и тратит больше горючего при каждом разгоне. Измерять давление нужно строго на холодных шинах, ориентируясь на табличку производителя. Между делом проверьте развал-схождение, ступичные подшипники и тормоза. Подклинивающий суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно поднять расход – особенно в условиях города.

Двигатель – еще одна зона, где часто прячется лишний расход. На бензиновых моторах аппетит растет из-за изношенных свечей, загрязненного воздушного фильтра, неверных показаний датчика массового расхода воздуха, кислородного датчика или датчика температуры охлаждающей жидкости. Если блок управления считает, что мотор холодный, он дольше держит обогащенную смесь – вот вам и перерасход.

У дизеля свои болевые точки: исправность термостата, работа форсунок, герметичность впуска и патрубков турбины, а также состояние EGR и сажевого фильтра. Забитый DPF может чаще запускать регенерацию, поднимать обороты холостого хода и тем самым увеличивать расход. Постоянные короткие поездки для дизеля вообще крайне невыгодны – двигатель долго выходит на рабочую температуру, а регенерация фильтра может постоянно прерываться, не доходя до конца.

Стиль вождения в городе влияет на расход гораздо сильнее, чем принято думать. Экономичная езда – это вовсе не медленное, черепашье движение. На деле это ровные ускорения, отсутствие резких нажатий на газ и умение заранее отпускать педаль перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и последующих торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение массы автомобиля.

На бензиновых двигателях после прогрева лучше избегать постоянной езды на высоких оборотах без крайней необходимости. А вот на дизеле не стоит слишком рано переключаться вверх и нагружать мотор на низких оборотах – это не экономия, а, скорее, лишняя нагрузка на турбину, двухмассовый маховик и трансмиссию. Оптимальный режим – зона уверенной тяги без постоянных перегазовок.

Долгий прогрев на месте почти всегда сжигает топливо впустую. Современному автомобилю обычно достаточно короткой паузы после запуска, чтобы масло начало циркулировать. После этого можно начинать движение спокойно, без резких ускорений, пока мотор и коробка не выйдут на рабочий режим. Кстати, десять минут холостого хода каждое утро за месяц превращаются в весьма заметный объем сожженного горючего.

Маршрут тоже играет свою роль. Лишние два километра по свободной дороге часто оказываются выгоднее, чем короткий путь через плотную пробку с десятком светофоров. Хороший эффект дает объединение мелких поездок в одну: двигатель уже прогрет, салон не нужно заново нагревать или охлаждать, а высокий расход первых километров не повторяется несколько раз за день.

Кондиционер, конечно, увеличивает нагрузку на двигатель, но отключать его любой ценой не стоит. В жару открытые окна на скорости создают сопротивление воздуху, к тому же водитель быстрее устает. Рациональнее поддерживать умеренную температуру, не выставлять климат-контроль на минимум и не использовать без надобности обогревы сидений, руля, стекла и зеркал на протяжении всей поездки.

На расход влияет и лишнее оборудование. Багажники на крыше, боксы, поперечины и тяжелый груз заметно ухудшают экономичность. В городе эффект от аэродинамики меньше, чем на трассе, зато лишний вес все равно приходится разгонять после каждого светофора. Стоит убрать из автомобиля все, что ездит «на всякий случай».

И последнее: не стоит пытаться экономить сомнительными присадками, отключением штатных систем или переходом на масло неподходящей вязкости. Такая экономия может закончиться повышенным износом двигателя, коробки или систем очистки выхлопа. По-настоящему работают только простые вещи: исправный автомобиль, правильное давление в шинах, спокойный стиль вождения, разумный маршрут и отсутствие лишней нагрузки.

О том, как защитить машину и топливо, «За рулем» ранее подробно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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