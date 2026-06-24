Дефицит бензина породил волну краж топлива в России: как защитить свою машину?

Простой вариант защитить авто от кражи бензина – крышка бензобака с замком

Лето 2026 года обернулось для российских автомобилистов настоящей головной болью. Ограничения на заправках и острая нехватка топлива заставили многих водителей искать обходные пути – в итоге резко подскочило количество краж бензина прямо из баков припаркованных машин, сообщает портал 110km.Ru.

По данным сервиса Яндекс Вордстат, за последний месяц частота запросов «как слить бензин» взлетела более чем в десять раз. Если раньше их было несколько сотен в сутки, то теперь показатель перевалил за 9000. Все это – прямое следствие введения лимитов на продажу топлива в целом ряде регионов. Официально ограничения действуют как минимум в 16 субъектах РФ, а в Крыму розничную продажу бензина частным лицам и вовсе приостановили.

Хитрость, к которой прибегают водители, проста и опасна: они заправляют полный бак, сливают топливо в канистры неподалеку от АЗС и снова становятся в очередь за новой порцией. Метод быстро распространился, но привел к неожиданному побочному эффекту – ночные визиты злоумышленников к припаркованным автомобилям стали случаться гораздо чаще.

Эксперты выделяют три главные причины топливного коллапса. Первая – регулярные атаки беспилотников вынудили остановить крупные нефтеперерабатывающие заводы, что серьезно сократило объемы производства и нарушило цепочки поставок. Вторая – жесткие лимиты на АЗС, призванные равномерно распределить топливо, лишь подогрели ажиотажный спрос и общую нервозность. Третья причина – в некоторых областях, например в Курской, власти вообще запретили отпускать бензин в канистры, чтобы не допустить создания частных запасов и искусственного дефицита.

Как защитить машину от воров?

На фоне роста числа краж специалисты советуют автовладельцам не затягивать с защитой. Самый простой вариант – купить крышку бензобака с замком, которая открывается только ключом. Еще одно решение – металлическая сетка внутри заливной горловины, через которую не получится просунуть шланг. Кроме того, можно подключить лючок бензобака к сигнализации: при попытке вскрытия система тут же подаст сигнал тревоги.

Топливный кризис уже кардинально изменил поведение российских водителей: многие пересматривают расходы, ищут альтернативные маршруты и массово скупают аксессуары для защиты бака. Спрос на такие товары вырос в несколько раз. Стоит помнить, что подобные ситуации могут повторяться, а значит, заботиться о безопасности автомобиля лучше заранее. Для справки: в России насчитывается более 50 тысяч АЗС, и даже незначительные перебои в их работе мгновенно сказываются на всей транспортной системе.

Ранее «За рулем» упоминал, что Москва упростила подвоз топлива на АЗС.