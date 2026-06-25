Семиместная версия известного корейского кроссовера уже в российских автосалонах

KGM Rexton в комплектации «Экстра 4х4» появился в России с ценой 5,9 млн рублей

В российских дилерских центрах наконец-то появился семиместный KGM Rexton. Представители корейского бренда подтвердили, что первые машины уже поступили в шоурумы.

Версия называется «Экстра 4х4» – и ее цена стартует с отметки 5 895 000 руб. Главное, что отличает эту модификацию от других, – третий ряд сидений. Он, к слову, идет с полноценными трехточечными ремнями и отдельными подголовниками. Не просто «галерка», а вполне осмысленное место для пассажиров.

KGM Rexton

Внутри – комбинированная отделка из кожи и замши, что добавляет салону премиальности. Плюс ко всему установлен люк в крыше, предусмотрены боковые пороги с заводской установкой, а также память для настроек зеркал и водительского кресла. Для третьего ряда работает отдельная система кондиционирования.

Снаружи отличить новую версию можно по эмблемам 4WD на водительской двери и логотипу KGM на крышке багажника.

Под капотом все та же знакомая начинка: 2,0-литровый турбомотор на 225 л.с. Работает он в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Привод – полный, с понижающей передачей, так что внедорожные задатки у машины остались.

Интерьер KGM Rexton

Любопытный нюанс: KGM – единственная сейчас иностранная марка (не из Китая), которая официально присутствует на российском рынке. Линейка включает кроссоверы Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожник Rexton.

Правда, перспективы у бренда, мягко говоря, неоднозначные. Глава « Автостата» Сергей Целиков заметил, что попасть в топ-10 продаж KGM вряд ли удастся. Для этого нужно продавать минимум 2 тыс. машин ежемесячно, а для компании это, по его словам, «нереально».

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