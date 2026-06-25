Крупный российский кроссовер со смешным расходом топлива скоро появится на рынке

Российский бренд Esteo показал флагманский гибридный внедорожник Exlantix ET8

Российский премиум-бренд Esteo, который не так давно анонсировал свою первую модель MX, решил не останавливаться на достигнутом. На публике уже засветилась куда более внушительная новинка – флагманский внедорожник F-класса с названием Esteo Exlantix ET8.

Esteo Exlantix ET8

По сути, это последовательный гибрид, использующий систему REEV. В такой схеме двигатель внутреннего сгорания служит исключительно генератором, не связанным с колесами механически. Производитель утверждает, что суммарный запас хода у машины может превышать 1000 километров. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор TGDI с термическим КПД 45,79%. Батарею тут специально адаптировали под российский климат: она не боится экстремально низких температур и сохраняет заявленную отдачу даже в лютый мороз.

Габариты у ET8, что называется, статусные: длина кузова переваливает за 5,2 метра, а колесная база составляет ровно 3120 миллиметров. Внутри это дает просторный трехрядный салон на шесть мест. Привод полный, интеллектуальный, а подвеска использует технологию CDC – амортизаторы с изменяемой жесткостью в реальном времени подстраиваются под дорогу. Экстерьер, как говорят в компании, сделан нарочито строгим. Силуэт выверенный, линии плавные – никакой показной агрессии, один статус. Спереди классические пропорции с упором на симметрию и визуальную устойчивость. Сзади внимание притягивают сквозные фонари с ромбовидным рисунком и высоко посаженный стоп-сигнал. Хромированные детали и 21-дюймовые легкосплавные диски окончательно формируют образ машины не для всех.

Интерьер и мультимедиа

Внутри все еще интереснее. Центральный элемент передней панели – гигантский 30-дюймовый дисплей. Он умеет разделяться на две независимые зоны, а мультимедийная система работает с разрешением 6K плюс голосовой ассистент на ИИ. Пассажиры второго ряда тоже не останутся без внимания: для них предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей развлекательной системы. Вся эта система, естественно, завязана на интернет-подключение, так что доступны навигация, стриминг и прочие онлайн-сервисы.

Esteo Exlantix ET8

Список опций выглядит внушительно. Тут и аудиосистема на 23 динамика с отдельным сабвуфером (общая мощность превышает 2000 Вт), и встроенный холодильник, и подогреваемый бокс в центральной консоли. Температуру в нем можно варьировать от – 18 до +50°C, открывается он сервоприводом и имеет подсветку. Есть, разумеется, и проекционный дисплей на лобовое стекло – он выводит всю ключевую информацию для водителя, не отвлекая от дороги.

Конкретные даты старта продаж и перечень комплектаций в компании пока не раскрывают. Впрочем, стоит напомнить, что сам по себе кроссовер ET8 не совсем новый для рынка: под маркой Exeed его показывали еще на международной конференции бренда в октябре 2025 года. Тогда же анонсировали планы вывести модель на российский рынок во второй половине 2026-го.

Параллельно Esteo готовит к запуску свою первую модель – среднеразмерный внедорожник MX. Его уже собирают на бывшем заводе General Motors в Шушарах под Петербургом. В отличие от гибридного флагмана, эта модель будет чисто бензиновой: 2,0-литровый турбомотор на 197 сил, восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал об этом кроссовере и его характеристиках.