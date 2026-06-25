В Госдуме успокоили владельцев праворульных автомобилей: запрет не планируется

Депутат Григорьев: запрет праворульных автомобилей в России не обсуждается

В России пока не идет речи о полном запрете эксплуатации машин с правым рулем. Такую новость озвучил зампред думского комитета по транспорту Юрий Григорьев, комментируя недавние слухи на этот счет.

Поводом для беспокойства стал пункт из правительственного плана по безопасности дорожного движения, принятого еще в мае. В документе прописано, что к 2028 году должно быть проведено «комплексное исследование рисков» участия праворульных автомобилей в авариях. Вот эту фразу многие и восприняли как подготовку к запрету, но депутат уверяет: все не так.

По словам Григорьева, ведомства сейчас просто изучают статистику и анализируют, насколько такие машины безопасны на наших дорогах.

«Это рутинная работа в рамках стратегии по снижению аварийности», – объяснил парламентарий.

И добавил, что любые решения по «праворулькам» нужно принимать с оглядкой на реальные потребности людей, а не с бухты-барахты.

Он напомнил, что для жителей Дальнего Востока и Сибири такие авто – не диковинка, а привычное средство передвижения.

«Было бы несправедливо рубить сплеча, не учитывая, как живут целые регионы», – считает депутат.

Отношение к правому рулю «За рулем» ранее уже подробно выяснил выяснил.