Российским водителям уточнили перечень техники для разных прав

Госдума изменила правила допуска к управлению спецтехникой

Госдума приняла закон, который уточняет, какими видами техники можно управлять с различными категориями водительских удостоверений. Изменения затрагивают Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и законодательство о самоходных машинах.

Поправки устраняют правовые разночтения между водительскими удостоверениями и удостоверениями тракториста-машиниста. Закон конкретизирует перечень техники, для которой достаточно уже имеющейся категории прав, а также случаи, когда потребуется получение специального допуска.

Авторы инициативы отмечают, что изменения должны сделать регулирование более понятным как для граждан, так и для контролирующих органов. Новые нормы также призваны исключить ситуации, когда одинаковая техника по-разному трактуется различными ведомствами.

После прохождения оставшихся законодательных процедур закон вступит в силу в установленный срок. Порядок применения новых правил будет определяться действующими нормативными актами.

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