Вместо выгоды капремонт двигателя: чем опасны «топливные таблетки»

Эксперт Бабушкин рассказал о вреде для мотора «топливных таблеток»

Идея «топливных» таблеток, которые якобы мгновенно повышают октановое число бензина, кажется заманчивой для тех, кто хочет сэкономить. Однако вместо обещанной выгоды покупателей такого чудо-средства ждет серьезная расплата. Эксперты предупреждают: использование сомнительных добавок может обернуться капитальным ремонтом мотора.

Технический директор ООО «ЛН Дистрибьюция» (бренды Lynx, NGN, Ichiro) Андрей Бабушкин объяснил, как работают подобные продукты. По его словам, в основе лежат ферроценовые соединения на базе железа или серы. Заливая, к примеру, Аи-92 и бросая таблетку, водитель рассчитывает получить Аи-95. Металлические элементы действительно могут ненадолго поднять детонационную стойкость и теплотворность топлива, но цена такого «ускорения» колоссальна.

Побочные эффекты разрушительны. При сгорании присадок образуются отложения, которые быстро уничтожают свечи зажигания, забивают топливную систему и выводят из строя дорогие катализаторы. Более того, несгораемые микрочастицы металлов работают как абразив, стирая поршневую группу изнутри. Вместо экономии – гарантированные поломки и огромные счета за ремонт, предупреждает эксперт.

Между прочим, улучшить качество топлива можно и без риска убить мотор. На рынке есть профессиональная автохимия – сертифицированные жидкие октан-бустеры от проверенных брендов. Если бензин на заправке вызывает сомнения, такие средства помогут скорректировать его свойства без вреда для двигателя. «Факт бесконтрольной реализации “топливных таблеток” в розничной сети массовому потребителю – это уже серьезный маркер риска, так как легальный оборот любых топливных и масляных присадок жестко регламентирован ГОСТами и контролируется профильными институтами», – резюмировал Бабушкин.

Ранее «За рулем» предупреждал о бесполезности и вреде «топливных таблеток».