Почему не стоит использовать таблетки для снижения расхода топлива

Эксперт Солдунов: таблетки для экономии топлива не работают и вредят мотору

Член Общественной палаты и глава «Всероссийского общества автомобилистов» Валерий Солдунов предупредил водителей об опасности чудо-пилюль, якобы снижающих расход бензина. Он пояснил – добавки такого рода не только бесполезны, но и способны серьезно испортить мотор.

«Октановое число – это параметр, который определяется на этапе переработки нефти, и изменить его в бензобаке автомобиля с помощью небольшой твердой пилюли невозможно без сложных термических и химических процессов», – заявил эксперт, опровергая популярный миф.

Современные силовые агрегаты, по словам Солдунова, настроены очень тонко и крайне восприимчивы к любым отклонениям от нормы. Непроверенные реагенты, попав в топливную систему, могут легко вступить в нежелательную реакцию с уже залитыми присадками – и тут уже недалеко до настоящей поломки.

Вообще, спрос на «волшебные» таблетки резко подскочил на фоне недавних перебоев с топливом в России. На маркетплейсах продавцы канистр взвинтили цены, а на заправках и в магазинах автозапчастей образовался дефицит этих емкостей.

Ранее «За рулем» сообщал, что дефицит бензина породил волну краж топлива в России.