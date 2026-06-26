Hyundai официально отправляет в отставку свой последний универсал

Ксавье Мартине: спрос на универсалы упал, выпуск новых моделей не оправдан

Европейское подразделение Hyundai окончательно решило отказаться от производства универсалов. Об этом прямо заявил глава региона Ксавье Мартине, подчеркнув, что текущий спрос никак не оправдывает выпуск новых моделей в этом кузове. Впрочем, хэтчбеки и внедорожники в портфеле корейской марки по-прежнему остаются.

Примечательно, что еще в прошлом году шпионские снимки указывали на то, что обновление Hyundai i30 шло полным ходом. Выходит, решение «заморозить» проект приняли буквально недавно, обратил внимание обозреватель Carscoops. Теперь, судя по всему, последний универсал в гамме бренда доживает свой век.

Официально компания дала понять, что приоритеты сместились. Универсалов в разработке сейчас нет – ни подтвержденных «живых» проектов, ни даже намеков. Хотя раньше ходили разговоры о версии на базе Sonata или кросс-универсале Elantra, дальше концептов дело так и не дошло.

«Есть причина, по которой мы мало говорим об универсалах – в этом сегменте спрос не растет. i30 исторически использовался в основном в корпоративных автопарках, где цена низкая, а прибыль невысокая», – объяснил логику Мартине.

О том, как складывается судьба универсалов в России, «За рулем» недавно рассказал.