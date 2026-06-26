Полный привод и гидроавтомат – новый российский кроссовер уже на пути к дилерам
Этим летом в России официально запускаются продажи нового среднеразмерного премиального кроссовера ESTEO MX. Первыми, кто сможет оценить новинку, станут посетители конкретного дилерского центра – ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки. Именно туда модель доставят сразу после старта.
Под капотом кроссовера скрывается двухлитровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил. Он работает в паре с классическим 8-диапазонным автоматом. Естественно, привод – полный. Клиренс составляет 210 мм, что для кроссовера совсем неплохо. Производитель предусмотрел и расширенный зимний пакет: двигатель можно запустить удаленно, а салон – прогреть или охладить через мобильное приложение. Словом, комфорт при любой погоде предусмотрели.
Что вообще означает аббревиатура ESTEO? Это вовсе не случайный подбор букв. Название сложили из латинских слов est и eo, которые переводятся как «существовать» и «путь». Впрочем, есть и альтернативная трактовка: каждая буква символизирует одну из ценностей бренда – эстетику, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, кстати, делают особый акцент на том, чтобы интерьер выглядел безупречно и при этом сочетался с самыми современными решениями.
Сборка ESTEO MX
Сейчас выпуск автомобиля уже запущен на производственной площадке холдинга АГР в Шушарах. Перед этим линию серьезно модернизировали: заменили инженерные системы, установили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейер с манипуляторами. Благодаря этому выпуск новой модели пошел без остановки производства других машин.
На заводе активно используют роботизированные комплексы, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровых контролеров качества. Все ключевые этапы производства объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По задумке, это должно гарантировать высокую точность сборки и стабильное качество продукции.
Ольга Антюшина, директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:
– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.
О запуске с телефона и мощных моторах «За рулем» недавно писал в материале про салон Volga C50.
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