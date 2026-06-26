Полный привод и гидроавтомат – новый российский кроссовер уже на пути к дилерам

Продажи ESTEO MX стартуют летом 2026 года в дилерском центре АвтоСпецЦентр Химки

Этим летом в России официально запускаются продажи нового среднеразмерного премиального кроссовера ESTEO MX. Первыми, кто сможет оценить новинку, станут посетители конкретного дилерского центра – ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки. Именно туда модель доставят сразу после старта.

Под капотом кроссовера скрывается двухлитровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил. Он работает в паре с классическим 8-диапазонным автоматом. Естественно, привод – полный. Клиренс составляет 210 мм, что для кроссовера совсем неплохо. Производитель предусмотрел и расширенный зимний пакет: двигатель можно запустить удаленно, а салон – прогреть или охладить через мобильное приложение. Словом, комфорт при любой погоде предусмотрели.

ESTEO MX

Что вообще означает аббревиатура ESTEO? Это вовсе не случайный подбор букв. Название сложили из латинских слов est и eo, которые переводятся как «существовать» и «путь». Впрочем, есть и альтернативная трактовка: каждая буква символизирует одну из ценностей бренда – эстетику, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, кстати, делают особый акцент на том, чтобы интерьер выглядел безупречно и при этом сочетался с самыми современными решениями.

ESTEO MX

Сборка ESTEO MX

Сейчас выпуск автомобиля уже запущен на производственной площадке холдинга АГР в Шушарах. Перед этим линию серьезно модернизировали: заменили инженерные системы, установили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейер с манипуляторами. Благодаря этому выпуск новой модели пошел без остановки производства других машин.

На заводе активно используют роботизированные комплексы, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровых контролеров качества. Все ключевые этапы производства объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По задумке, это должно гарантировать высокую точность сборки и стабильное качество продукции.

Ольга Антюшина, директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

О запуске с телефона и мощных моторах «За рулем» недавно писал в материале про салон Volga C50.