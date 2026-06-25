Volga C50: мы нашли интересные особенности салона и управления

Максим Кадаков рассказал, как в седане Volga C50 переключаются свет и коробка

Главный редактор «За рулем» покатался на новом седане Volga C50, который теперь собирают в Нижнем Новгороде.

В новом видео, помимо особенностей двигателя, эксперт рассказал о нюансах, скрывающихся в салоне. Не секрет, что Volga C50 – это клон Geely Preface, и в интерьере только две детали отличают копию от оригинала: эмблема на руле и табличка «First Edition», характерная для первых выпущенных машин. Но если вы никогда не ездили на таких или подобных машинах, к некоторым вещам вам придется привыкать – в частности, к управлению функциями через мультимедийный планшет.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Если нужно включить или выключить свет, надо лезть в меню, выбирать «Основные настройки», «управление фарами», «включить»... Габариты, ближний свет или – слава Богу – режим «Авто», он работает хорошо. И к фарам претензий нет, но если нужно принудительно включить или выключить фары... Ночью встали у дома, светите в окна – как выключить? Лезете в меню – и выключаете.

Центральный тоннель от рычага освободили и перенесли на рулевую колонку – придется вспоминать «двадцать первую» Волгу. Но там была трехступенчатая механическая коробка, а здесь, конечно же, робот. Управление рычажком: «драйв» вниз, задний ход наверх, а кнопка в торце – «паркинг».

Ранее «За рулем» рассказал, как новая Volga стартовала в продажах.