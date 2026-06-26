Новый кроссовер выходит в продажу летом: в каком салоне можно его купить

После начала продаж ESTEO MX будет доступен в ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки

Летом 2026 года в России официально стартуют продажи среднеразмерного премиального внедорожника ESTEO MX. Первыми новинку увидят посетители дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки – именно туда модель поступит сразу после запуска.

Под капотом кроссовера установлен двухлитровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил. В паре с ним работает классический 8-диапазонный автомат, плюс – полный привод. Клиренс составляет 210 мм, что для внедорожника весьма неплохо.

Производитель добавил расширенный зимний пакет: двигатель можно запустить дистанционно, а салон – прогреть или охладить через мобильное приложение. В общем, постарались сделать так, чтобы машина была комфортной при любой погоде.

Что значит ESTEO?

Название – не случайный набор букв. Оно составлено из латинских слов est и eo («существовать» и «путь»). Впрочем, есть и другая трактовка: каждая буква символизирует одну из ценностей бренда – эстетику, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, кстати, делают упор на безупречный интерьер, сочетающийся с современными технологиями.

Сборка ESTEO MX уже запущена на заводе холдинга АГР в Шушарах. Перед этим площадку серьезно обновили: заменили инженерные системы, поставили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея, обновили конвейеры с манипуляторами. Все это позволило начать выпуск новой модели без остановки конвейера других машин.

На заводе активно используют роботов, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровых контролеров качества. Ключевые этапы объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По задумке, это должно обеспечить высокую точность сборки и стабильное качество.

Esteo MX

Ольга Антюшина, директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

Ранее «За рулем» рассказал , каким будет первый кроссовер автобренда ESTEO.